Luigi da Irsina vince 20.000 euro ad Affari Tuoi

“Meglio poco che niente” è stato il commento finale di Luigi, il concorrente lucano che ha giocato questa sera ad Affari Tuoi, quando in extremis, al termine di una partita in cui ha fatto ben tre cambi è riuscito a portare a casa 20.000 euro. Ed in effetti è stata una partita particolare quella giocata dal concorrente proveniente da Irsina ed accompagnato dalla mamma. Nei primi sei tiri sono usciti: il Pacco nero (che conteneva 200 mila euro), il pacco rosso di 200 mila euro, il pacco da 100 mila e quello da 50 mila. Ma sarebbe andata ancora peggio se non avesse accettato il cambio che gli è stato subito proposto dal “dottore”. Infatti, ha fatto bene perchè in quello che aveva avuto in sorte all’inizio di partita (il n.9) c’era 1 euro. E lo ha cambiato con il n.16. Dopo i tre tiri in cui pesca anche il pacco rosso di 10 mila euro, rice una offerta di 18 mila euro che rifiuta. Altri tre tiri, tutti blu a cui segue una nuova proposta di cambio che però rifiuta. Successivamente rifiuta anche una offerta di 30 mila euro per un tiro che gli costa il pacco rosso da 75 mila euro. Di nuovo la proposta di un Cambio che accetta: lascia il 16 e prende il n.2. Nuovo cambio azzeccato perchè nel 16 aveva solo 20 euro. Il dottore insiste: Cambio. Ma questa volta rifiuta ma va via un altro rosso pesante da 30 mila euro. Quindi a fronte di quattro pacchi: due blu e due rossi (uno da 20 mila e l’altro da 300 mila euro) Luigi riceve una offerta di 20 mila euro che decide di rifiutare. Punta ai 300 mila euro condizione per sposarsi ed andare via di casa…come lui stesso scherzosamente detto in trasmissione. Ma quel pacco purtroppo lo pesca e si brucia. E dopo un altro tiro e una offerta di 3 mila euro che rifiuta, a fronte dei due pacchi finali: un pacco blu (ballerina) e uno rosso da 20.000 euro gli viene proposta per l’ennesima volta il cambio. E Luigi questa volta accetta, prendendo in contropiede il dottore. Lascia il n.2 e prende il 17 e fa bene perchè….dopo la fatidica “manciata di secondi” in quel pacco c’erano proprio i 20 mila euro.

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