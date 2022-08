Luglio è passato. E l’incontro con l’Anas per i progetti della SS 7?

Era stato annunciato nel maggio scorso, a Matera, per la fine di luglio 2022 nel corso di un incontro https://giornalemio.it/cronaca/statale-7-da-ammodernare-si-attendono-anas-e-risorse/ che l’assessora regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, aveva avuto con amministratori locali e associazioni sull’adeguamento della strada statale 7 ” Ferrandina-Matera”. Ma quell’incontro finora è saltato e, probabilmente, si terrà dopo le ferie o a settembre nel pieno della campagna elettorale. Ci riferiamo all’incontro tra Regione Basilicata e l’ing. Antonio Scalamandrè responsabile coordinamento progettazione dell’Anas, sul progetto definitivo di ammodernamento dell’arteria , per il quale si sono susseguite prese di posizione tra sindacati, assessora e consiglieri regionali.



Poche risorse, ma solo per un tratto con risorse certe tra la Sp3 e il tratto finale che conduce alla Basentana, ma per il resto è tutto da progettare e finanziare. Su questo i tempi saranno quelli che saranno e con risorse da individuare. Attendiamo date, luoghi e di conoscere i progetti e su come si intenderà muoversi per finanziare le opere, prima che si ripetono incidenti lungo un’arteria largamente inadeguata per l’intenso traffico veicolare. Non azzardiamo previsioni. Ma vista l’esperienza dell’ iter per il ”completamento” della ferrovia Ferrandina- La Martella (finalmente siamo arrivati all’appalto) c’è da andare cauti e affidarsi a San Tommaso. Del resto attendiamo di conoscere i progetti di prosecuzione in direzione adriatica, che dovrebbero scendere a due …se si dovesse escludere l’utilizzo della trincea della Fal.