L’ugello del fontanino di San Domenico è in attesa di sostituzione

L’acqua non sgorga più, da qualche giorno, e in attesa di sostituire l’ugello,turisti e concittadini passano oltre e utilizzano le più igieniche bottigliette, oppure raggiungono i fontanini di via XX Settembre della Villa comunale di via Stigliani, dei rioni Sassi o di via delle Beccherie. Quanto ai piccioni, come ricorda Antonio Serravezza, si arrangiano altrove. Attendiamo che si provveda alla sostituzione dell’ugello e al monitoraggio dello zampillo, che va ‘’igienizzato’’ periodicamente. Il marmo della vasca è poroso…andrebbe bonificato il fondo o sostituito. E sarebbe meglio.