Luciano e la sua Lodola hanno fatto 13 e ora altri 800 km

Ormai ci siamo e i suoi amuleti, le borse piene di attrezzi con le quali ha registrato le punterie della sua Guzzi Lodola degli anni sessanta, gli hanno portato portato fortuna durante quel lungo che viaggio che dalla sua Ferrandina lo sta portando al traguardo di CapoNord in Norvegia. Luciano Loizzo è un esempio di tenacia, voglia di libertà e apprezzare i silenzi, la forza della natura di luoghi ameni che fanno apprezzare le cose belle della vita, come l’amicizia, le persone care che gli sono accanto o che con una rosa sul serbatoio scaldano il cuore. Il viaggio intrapreso è fatto anche di questo, accanto ai ferrandinesi incontrati nel viaggio, emblema di una ospitalità che non ha prezzo. Luciano è di ” F’rrannin” ed è fiero di esserlo. Intanto ha fatto 13, con la sua Lodola.



”13a tappa…ieri mattina mi sono alzato di buon ora per recuperare un po di km….infatti già nel programma avevo pensato di farne circa 400 km per arrivare a Vittangi….comunque ne ho fatti..470..con temperatura di 13-14 gradi..nei primi 200 km avevo il vento contrario..e con tutto ciò sono arrivato a circa 200 km da Vittangi. In pratica domani dovrebbe essere la penultima tappa…siamo a 800 km dalla meta strade deserte e semplici..i cartelli delle indicazioni sono radi…li mettono giusto il necessario…quando sei arrivato..comunque è tutta drenante”. Ancora uno sforzo. Poi lo striscione da srotolare. Qualcuno, tra i lettori, ci ha chiesto degli amuleti dei quali abbiamo già parlato. Altri del viaggio di ritorno. Luciano ci ha già pensato e con una soluzione a metà.Con la moto fino a Flesburgo, poi in aereo. Quanto alla Lodola scenderebbe con un furgone, grazie a un amico che ha una azienda di trasporti. Luciano e la ”Lodola”, inseparabili. E del resto hanno diviso tanti momenti insieme. Passione è anche questo.