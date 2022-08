Luciano e la “Lodola “: …”Ferrandina, arriviamo!”

Sono sulla strada del ritorno e con la fierezza di aver compiuto una grande impresa: raggiungere CapoNord (Norvegia) dopo oltre 3000 chilometri, con il peso dei 60 anni e a una velocita da 70 Kmh che sono il trionfo della sostenibilità. Luciano Loizzo, geometra, e la sua Moto Guzzi Lodola 235 Gt, ne hanno percorse di strade secondarie incontrando paesaggi dalla natura incontaminate e compagni di avventura che non ti aspetti: ciclisti, sportivi disabili, gestori di alberghetti, ristoranti, di minimarket con la passione delle moto. E poi tanti ferrandinesi che hanno accolto il compaesano “d’ F’rrannin” armato di buona volontà, tenacia e di due borse di ricambi per eventuali riparazioni. Tanti ricordi e ‘arrivederci” per strada dopo aver salutato l’amico Marco, al confine tra Finlandia e Svezia, dopo aver percorso 400 chilometri, visto paesaggi stupendi e incontrato curatori di renne. Un souvenir dalla terra di Babbo Natale…Lodola pronta con le gerle di regali. E se nevicasse, dopo aver provato le basse temperature, sarebbe il massimo. Per Luciano obbligo della livrea rosso in tinta con Lodola…