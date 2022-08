Luciano e la Lodola ‘’bagnati e fortunati’’ sulla strada del ritorno….

Certo se Luciano Loizzo e la sua Moto Guzzi ‘’Lodola 235 GT’’ portassero in Valbasento, nel comprensorio di Ferrandina e in Basilicata quei piovaschi intermittenti che stanno trovando in Scandinavia, sulla strada del ritorno, sarebbero considerati come i maghi della pioggia… Del resto come ci ha raccontato Luciano un riparo si trova sempre anche per la ‘’rossa’’ di casa Guzzi, che ormai conosce quasi a memoria percorsi e sosta. Forse qualche paese del nome lungo te lo ritrovati accorciato,anche se si chiama ‘’ Aha’’. Stranezze delle lingue nordiche… E un’altra, più che altro una curiosità, ce l’ha svelata Luciano ed è relativa al comfort del sellino, che 60 anni fa era e resta davvero spartano. E’ bastato un cuscino gonfiabile per andare a 70 kmh e coprire il percorso, tra una sosta e l’altra. Beh ci sta. Ma andare su una Guzzi, sentirne i ‘’battiti’’ del motore sono una musica, per quanti la sapranno apprezzare. Anzi prima di andare a letto una sgassata per entrare nei circuiti della Moto Guzzi concilia i percorsi stellari…

Del resto il racconto di una giornata in viaggio conferma, che bisogna saper girare a mille per coprire le tappe.



“Ieri 2 agosto – dice Luciano. dopo aver riposato e salutato gli amici finlandesi, mi sono avviato un po’ tardi, comunque all’inizio il tempo sembrava buono… Dopo pochi km ha iniziato a piovere e, come al solito, mi ha accompagnato fino a Jokkmokk. In pratica ho fatto circa 300 km con la pioggia, e quindi.. “tappa bagnata tappa fortunata”.Ho trovato un cottage per dormire, e visto che anche lei ( la Lodola) era bagnata e sotto l’acqua..non può stare ho pensato di ..farla accomodare nel cottage..tanto era per 4 posti ..Almeno, così, si è riscaldata

Oggi , 3 agosto, tappa impegnativa vista la pioggia da inizio giornata. Comunque lungo la strada in manutenzione – e una parte per circa 4 km , sembrava sterrato- e rifacendo lo stesso percorso cerchi di ricordarti quello che hai visto e che ti colpisce in modo simpatico, come oltre al paese con un nome lungo anche uno con il nome corto che si chiama, “aha”. La tappa sempre sotto la pioggia non copiosa ma sempre lì, comunque ho fatto circa 380 km, visto l’orario ho trovato alloggio a Wilhelmina, sempre gradevole con finestra a vista…sul lago’’. Lodola e Luciano bagnati, una coppia di fortunati…