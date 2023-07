Luciano e Francesco in moto da Ferrandina all’imbarco per Finisterre

Con la brezza del mare partenza costa costa o quasi per raggiungere Civitavecchia e da qui l’imbarco per Barcellona, prima di intraprendere quel lungo viaggio che condurrà Luciano Loizzo, alla guida della Moto Guzzi Lodola Gt 235 del 1960, e Francesco Fiorini in sella a una Aermacchi 350 del 1970, a Finesterre in Galizia. I due amici hanno dalla loro l’esperienza maturata in varie classiche e sfide e tanta voglia di portare a termine una sfida lunga 3000 chilometri. Con loro, e Luciano in particolare, l’incoraggiamento e lo striscione consegnato dal sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti che ci crede eccome negli sport motoristici come vettore di promozione turistica. Un arrivederci, ricambiato dal rombo delle moto e poi giù per la Basentana con una breve sosta a Potenza per una intervista tv e poi la costiera amalfitana con sosta a Cetara, Amalfi. Positano e pernottamento a Sorrento . Fa caldo ma il fresco, come dice Luciano, viene dal mare solo a guardarlo… voglia di tuffarsi. C’è tempo per farlo. Prima occorre raggiungere Civitavecchia per imbarcarsi alla volta di Barcellona pronta ad accogliere lungo le ”ramblas” e con una sostanziosa ”paella” i due indomiti centauri…Buon viaggio