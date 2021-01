Collegamento straordinario questa sera durante la puntata di Che Tempo che fa su Rai3 con la dinamica Luciana Littizzetto in diretta da Matera. La simpatica conduttrice, infatti, invece di “sdraiarsi” sulla solita scrivania/acquario dello studio di Fabio Fazio, dando il tormento al confìduttore genovese appiccicando dappertutto la sua gomma da masticare, ha effettuato il collegamento in esterna dalla terrazza panoramica di un noto albergo nel centro dei Sassi.

La conduttrice che da qualche giorno si trova in città per girare le riprese di un altro lavoro per Amazon Prime che vedremo sulla piattaforma nei prossimi mesi era accompagnata da un compagno di viaggio d’eccezione, lo chef Carlo Cracco. Lo scenario dei Sassi davvero strepitoso dalle mille lucine presepiali ha fatto da scenario alle gags comiche della super Lucianina che naturalmente hanno avuto come argomento principale la crisi politica.

“Sono andata via per una settimana e mi è successo un casino al Governo” ha esordito la Littizzetto.

Ad ogni modo un collegamento di circa 15 minuti con una fiabesca Matera sullo sfondo che ancora una volta si conferma una location magica per set cinematografici e programmi televisivi.