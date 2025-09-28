Lucia e la nuvola rosa di Komen Basilicata nei Sassi di Matera

Una grandissima nuvola rosa di donne, uomini, bambini e cagnolini al guinzaglio, ha attraversato questa mattina le strade di Matera e dei Sassi per la 7^ edizione della Race for the cure, manifestazione di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. Lo start alle 10,00 in via Lucana nei pressi del Parco Giovanni Paolo II, poco distante dal Villaggio della Salute nel Parco del Castello dove, per due giorni, è stato possibile sottoporsi a visite gratuite e partecipare alle attività di benessere previste dal programma.



A precedere l’avvio della passeggiata amatoriale i saluti del professore Riccardo Masetti per Komen Italia, la presidente e la vice presidente della Komen Italia Basilicata, Laura Tosto e Maria Merlino, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti e dell’assessora comunale Simona Orsi.

Poi l’inno d’Itali che precede il conto alla rovescia e…si parte! Un momento sempre molto emozionante sia per chi partecipa che per chi è solo spettatore nonché un momento di grande condivisione.



Accanto al mio gruppetto di amiche, con cui condivido la passeggiata, si affianca una signora di circa sessant’anni ma con lo sguardo da ventenne. Cattura la mia attenzione perché indossa degli occhiali a cuoricino rosa e così inizio a chiacchierare.

– Carini i tuoi occhiali, le dico.

– Si, mi risponde, mi piace vedere il mondo con lenti colorate e da quando non sono stata bene ho bisogno di vedere ancora più colori. Comunque, mi chiamo Lucia. Piacere, io Anna. A me i colori piacciono a prescindere. Ne indosso ogni giorno di sgargianti, le dico.

– Lucia: io ho imparato da poco. Ho scoperto un tumore al seno grazie a una giornata come questa di due anni fa, per caso. Mi ero iscritta ad una visita gratuita perché lo screening regionale era bloccato a causa del COVID ed erano passati un po’ di anni che non facevo una visita e una mammografia. Sono stata fortunata l’ho preso proprio in tempo (forse).

– Io: e oggi come stai?

– Lucia: sorrido! E oggi ancora di più, perché vedi quante siamo? E io non mi sento sola. So che tra noi ci sono tante “Lucia” ma anche tante mamme di altrettante Lucia, tante figli di Lucia e anche purtroppo tante Lucia che non possono raccontarsi più. Ma fortunatamente anche quelle che credono nella prevenzione puntuale e oggi sono qua a sostenere questo momento di sensibilizzazione.

– Io: Certo la condivisione è importante.

– Lucia: Sai, è un messaggio anche per le istituzioni. Se mi vedi esisto e se esisto devi prenderti cura di me. Questo è il messaggio che io oggi camminando per 5 km voglio lanciare oltre a ripetere all’infinito di fare prevenzione, anche quando non si ha tempo, anche quando non si ha voglia, anche quando si ha paura di scoprire qualcosa di spiacevole, anche quando si sta bene, anche quando pensi che a te non possa mai capitare.

Camminando e chiacchierando siamo arrivate quasi a fine manifestazione.

A un certo punto, Lucia rallenta. Le dico: dai acceleriamo che siamo quasi al traguardo e noi siamo rimaste tanto dietro.

Lucia: non mi interessa il punto di arrivo. Mi interessa molto di più il punto di partenza. Mi interessa il punto di partenza e la strada fatta fin qua. Il punto di partenza, per me, è una metafora della consapevolezza del proprio punto di partenza. Quello in cui si introita realmente l’importanza di prendersi cura di se stessi, l’importanza di non essere superficiali, di non farsi distrarre dalla vita e dagli impegni quotidiani. L’importanza del percorso personale da percorrere. Se si ha chiaro questo, il traguardo può aspettare.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.