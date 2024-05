Luci nei Sassi e si illuminano le pietre di un passato e di un presente sostenibili

Appena potrete fare una passeggiata nel cuore antico di Matera, dove l’uomo vive interrottamente, dall’età della pietra (a partire dall’altipiano murgico),vi renderete conto del cambiamento ”luminoso” passato dalla fiamma delle candele allo stoppino delle lanterne a petrolio alla varietà delle luci diffuse dalle lampade a incandescenza, allo iodio o ai vapori di mercurio, di qualche anno fa, a quella ‘bianca” a led e a risparmio energetico. Un passaggio epocale, visibile nella mostra inaugurata alla Casa delle Tecnologie ” Riaccendere l’immaginario. Percorsi di luce tra passato e presente”curata da Ivan Moliterni, direttore Scuola Ombre Meridiane. Un campionario di contrasti che rendono bene il cambiamento portato da 900 i nuovi “corpi illuminanti a led” sugli oltre 10.000 installati a Matera, nei quartieri e nei borghi, con il progetto di sostenibilità energetica ”La luce che accarezza la pietra” attivato dalla società City Green Light, nell’ambito di una intesa con l’Amministrazione comunale per riqualificare e ottimizzare la rete di pubblicazione illuminazione urbana e periurbana. Un dato, tra i tanti, emersi nel corso della presentazione del progetto , che sta interessando gli antichi rioni di tufo, con l’obiettivo di valorizzarne la fruizione. A parlarne il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, Arturo D’Atri, Business Development Director City Green Light, Pietro Laureano, architetto e urbanista, consulente Unesco e autore nel 1993 del dossier di candidatura per i Sassi e l’habitat rupestre,, l’assessore comunale ai lavori pubblici e innovazione Angelo Cotugno e Cecilia Putignano, Engineering & Technical Services Director City Green Light.

” Si tratta – è stato detto nel corso dell’incontro- di una sostenibilità a 360°, che incide non solo sulla riduzione dei consumi e dell’inquinamento luminoso (con un forte impatto sia sulla visibilità del cielo stellato di notte, sia sulla fauna), ma anche sulla ”vivibilità della città”, perché l’illuminazione ha un impatto molto forte sulla percezione della sicurezza, e può rendere più fruibile anche nelle ore notturne l’ambiente urbano” Tra i servizi sviluppati da City Green Light per Matera, anche un sistema concepito appositamente per facilitare la mobilità ai non vedenti. Il resto è i itinere ed è legato a un contratto che prevede un investimento complessivo di 7 milioni di euro, sostituzione dei corpi illuminanti,adeguamento quadri elettrici , sostituzione di 400 sostegni ammalorati e ulteriori 371 di arredo nel centro storico. Previsti anche interventi di illuminazione di accento su 13 tra chiese e palazzi del centro storico.



IL COMUNICATO STAMPA

CITY GREEN LIGHT: LA NUOVA LUCE DI MATERA BRILLA DI BELLEZZA, SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE

Nella Giornata Internazionale della Luce, inaugurato il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Alimentato da energia green al 100% riduce il dispendio energetico del 74%

1.388 tonnellate di CO2 in meno e rispetto dell’ambiente notturno con apparecchi led che riducono l’inquinamento luminoso

Il nuovo sistema di illuminazione studiato per valorizzare le bellezze architettoniche della città

Grazie a uno speciale dispositivo, facilitata la mobilità degli ipovedenti

Matera, 16 maggio 2024 – Nella Giornata Internazionale della Luce, City Green Light e il Comune di Matera presentano il nuovo sistema di illuminazione pubblica della Città dei Sassi. Il progetto di public lighting, realizzato dalla ESCo vicentina, rappresenta l’ultima tappa della storia di una città millenaria che, grazie a City Green Light, si proietta verso un futuro in cui l’innovazione tecnologica diventa la chiave per migliorare la sostenibilità e l’inclusione. Rendendo, se possibile, ancora più bello uno dei siti italiani patrimonio dell’umanità UNESCO più iconici, amati e consacrati dal cinema nazionale e internazionale. Da Pasolini a Mel Gibson sino a Cary Joji Fukunaga, che proprio a Matera ha ambientato le scene iniziali dell’ultimo James Bond con Daniel Graig.



Alla conferenza stampa che si è appena conclusa alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, presenti il Sindaco della città, Domenico Bennardi e Arturo D’Atri, Business Development Director City Green Light, per i saluti istituzionali e la presentazione del progetto. Insieme a Pietro Laureano, Architetto e urbanista e consulente Unesco, Angelo Raffaele Cotugno, Assessore Lavori Pubblici e Innovazione, Cecilia Putignano, Engineering & Technical Services Director City Green Light e Mario Di Sora, Referente Italian Dark Sky Association Italian Section.

IL PROGETTO

Gli interventi, iniziati nel mese di maggio 2023 e in via di completamento, interessano la riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica, con la sostituzione di 10.564 punti luce con sorgenti led e 66 lanterne semaforiche. L’importo complessivo degli investimenti sul territorio è di circa 7 Mio€ e comprende, oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti, anche l’adeguamento dei quadri elettrici, la sostituzione/installazione di circa 400 sostegni ammalorati e ulteriori 300 da arredo nella zona del centro storico, più di 10 km di linee in cavidotto, 108 sistemi di telecontrollo per il rilevamento di guasti e monitoraggio di consumi e anomalie, 4 attraversamenti pedonali intelligenti, illuminazione due rotatorie. Il progetto, che prevede la gestione dell’impianto da parte di City Green Light per 9 anni, include inoltre la condivisione del risparmio energetico conseguito, il telecontrollo di tutti gli impianti con l’adesione al progetto Public Energy Living Lab (PELL) promosso ENEA, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la condivisione al 50% dei Titoli di Efficienza Energetica. La rinnovata infrastruttura della pubblica illuminazione consente inoltre l’utilizzo di ulteriori tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, come il monitoraggio dei parametri ambientali e dei flussi di traffico, per modellare l’utilizzo degli apparecchi in base alle necessità rilevate in tempo reale. Con ricadute positive sulla sicurezza stradale e sulla riduzione delle emissioni di CO2 a beneficio dell’ambiente e dei cittadini. Tra i servizi per l’infomobilità e la gestione del traffico e dei trasporti sviluppati da City Green Light per Matera, anche un sistema concepito appositamente per incontrare le esigenze delle persone ipovedenti. È infatti in fase di realizzazione una rete di radiofari posizionati strategicamente in diverse zone urbane, attraverso cui gli utenti, dotati di un apposito bastone parlante, hanno la possibilità di interagire con l’ambiente circostante in modo più autonomo e consapevole.



EFFICIENZA ENERGETICA: RIDUZIONE DI CONSUMI, EMISSIONI E INQUINAMENTO LUMINOSO

Il progetto di riqualificazione di City Green Light garantisce a Matera la possibilità di avere una nuova luce più efficiente e alimentata da energia green al 100%, con una drastica riduzione dei consumi, dei costi di costruzione, di esercizio e manutenzione e, più in generale, della Carbon Footprint dell’impianto. Con un risparmio energetico del 74% (oltre 5.440.000 kWh) e una riduzione delle emissioni pari a 1.388 tonnellate di CO2/anno, l’equivalente dell’anidride carbonica assorbita da 16.329 alberi di acero campestre. I led utilizzati, inoltre, sono riciclabili al 95%, non contengono sostanze pericolose ed emettono luce direttamente nel campo visibile. La grande attenzione alla progettazione del nuovo impianto ha permesso infatti di coniugare le esigenze di fruizione e valorizzazione degli spazi e dei beni architettonici con la necessità di ridurre l’inquinamento luminoso e l’impatto ambientale. A tutela del locale osservatorio (Centro di Geodesia Spaziale di Matera) e delle riserve naturali.



LA LUCE CHE ACCAREZZA LA PIETRA

Cuore dell’intervento, la riqualificazione architetturale dei Sassi di Matera che, grazie a un progetto illuminotecnico sviluppato insieme a partner d’eccezione, permette di coniugare la necessità di dare la massima enfasi alle peculiarità architettoniche del sito con il rispetto dei criteri di sostenibilità. Riducendo al minimo l’impatto ambientale sotto il profilo energetico, dell’inquinamento luminoso e dell’inclusione, grazie a speciali sensori pensati per permettere di interagire con l’ambiente anche agli ipovedenti. Con City Green Light, le antiche abitazioni scolpite nella roccia emergono con una nuova vitalità, grazie a corpi illuminanti progettati appositamente per rispettare l’architettura e l’ambiente circostante. Il risultato è un colore della luce uniforme, maggiore comfort visivo, e la possibilità di ammirare i dettagli architettonici con una luce soffusa e accogliente avvolti da un’atmosfera magica, dove il passato e il presente si fondono in un’armonia luminosa che celebra la bellezza senza tempo dei Sassi di Matera. Una particolare attenzione è rivolta agli edifici più rappresentativi del centro storico – la Cattedrale, il Palazzo Lanfranchi, le Chiese di Santa Chiara, di San Giovanni Battista, di Sant’Agostino, di San Francesco, di S. Biagio, del Purgatorio – che saranno valorizzati con sistemi di illuminazione architetturale di ultima generazione. Progettati specificamente per la città.

LA MOSTRA

Per raccontare con la forza delle immagini come l’efficientamento dell’illuminazione pubblica si coniughi con lo spirito antico dei luoghi, alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera è stata allestita anche la mostra fotografica “Riaccendere l’immaginario. Percorsi di luce tra passato e presente”, aperta al pubblico da oggi, con ingresso gratuito.

L’esposizione, inaugurata da Ivan Moliterni, Direttore Scuola Ombre Meridiane di Matera, che ha curato la selezione degli scatti, propone un percorso dal forte impatto dove la luce diventa il ponte tra tradizione e progresso tecnologico. Dagli antichi Rioni Sassi e dal Centro Storico, dove i giochi naturali di pieni e di vuoti, di luci e ombre, hanno lavorato visivamente la materia, fino le aree più moderne di Matera. Per accendere il futuro di Matera e proiettare la città verso un futuro tecnologico e sostenibile.

