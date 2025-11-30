Lucano 1894 premiata ai Corporate Heritage Awards per il World Amaro Day

Lucano 1894 si aggiudica il Corporate Heritage Award nella categoria Narrazione attraverso eventi grazie al World Amaro Day, la giornata internazionale dedicata alla cultura dell’amaro ideata e lanciata dall’azienda nel 2024.

Il riconoscimento celebra le imprese che si distinguono nella valorizzazione e comunicazione del proprio patrimonio storico e culturale, inteso come l’insieme di tracce materiali e immateriali capaci di raccontare il vissuto di un’organizzazione.

Il premio – organizzato da Leaving Footprints, spin-off accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, specializzato in heritage marketing – nasce con l’obiettivo di portare alla ribalta le storie imprenditoriali che hanno contribuito allo sviluppo del Paese, premiando chi sa “lasciare una traccia” attraverso scelte di comunicazione autentiche e coerenti.

Il World Amaro Day, quest’anno alla sua seconda edizione, nasce per celebrare l’amaro italiano come simbolo di tradizione, artigianalità e cultura. La giornata promuove la valorizzazione di questo liquore, nato come elisir medicinale e diventato protagonista del dopocena e della mixology.

L’evento rappresenta per Lucano 1894 un nuovo capitolo nel racconto di un brand che da oltre 130 anni unisce tradizione familiare, territorio e cultura del saper fare italiano. Una celebrazione nata per condividere e tramandare un patrimonio comune: quello dell’amaro come espressione identitaria, rituale e sociale, segno di contemporaneità.

“Questo premio riconosce la forza di una storia che continua a parlare al presente” – Commenta Francesco Vena, CEO di Lucano 1894 – “Abbiamo creato il World Amaro Day perché il nostro heritage, e in generale il patrimonio storico di ogni Amaro italiano, non restino chiusi in un archivio, ma diventino un’esperienza viva, aperta, da condividere soprattutto con le nuove generazioni così attente a messaggi veri e autentici. Ed è indiscutibile che queste storie lo siano perché coinvolgono territori, famiglie e intere comunità di appartenenza. Bere in maniera responsabile significa anche essere coscienti della profonda identità culturale e dei valori che stanno dietro ogni etichetta di ogni Amaro”.

Con questo riconoscimento, Lucano 1894 conferma il proprio impegno nella tutela e nella diffusione della cultura d’impresa, proseguendo il percorso di innovazione narrativa che negli ultimi anni ha rafforzato il legame tra il brand, il territorio e le nuove generazioni.

LUCANO 1894

Fondata nel cuore della Basilicata e oggi tra i Soci fondatori dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, Lucano 1894 ha trasformato un liquore nato dalla tradizione locale in un marchio tra i più importanti del panorama nazionale degli spirits.

Amaro Lucano nasce a Pisticci, in provincia di Matera, a fine Ottocento, grazie all’intuizione del giovane Pasquale Vena. Il suo successo fu immediato, tanto da diventare fornitore ufficiale di Casa Savoia. Dopo la pausa forzata durante la Seconda Guerra Mondiale, dovuta alla carenza di materie prime, l’azienda riprese il suo percorso di crescita, trasformandosi da realtà artigianale a impresa conosciuta in tutta Italia. Fu anche tra i pionieri della comunicazione pubblicitaria, con investimenti innovativi e campagne iconiche, a partire dal celebre claim “Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano”, registrato come marchio stesso dell’azienda.

Oggi Lucano 1894 valorizza la propria identità storica con progetti come il museo “Essenza Lucano”, dove giovani artisti e designer hanno reinterpretato la storia aziendale in un linguaggio capace di parlare alle nuove generazioni. Pur mantenendo un forte legame con le proprie radici e con il territorio lucano, l’azienda contribuisce a diffondere nel mondo l’immagine e i valori del Made in Italy.

Accanto alla tradizione, l’innovazione è diventata una leva strategica: dal rinnovamento della brand identity alla ricerca di nuovi prodotti, dalle partnership con altre eccellenze italiane, Lucano 1894 dimostra di saper guardare al futuro senza perdere autenticità. La valorizzazione delle materie prime, l’attenzione alle comunità locali e l’impegno verso una filiera più responsabile rappresentano oggi i cardini della sua visione imprenditoriale.

La famiglia Vena, con Francesco, Leonardo e Letizia Vena giunta alla quarta generazione, guida l’azienda insieme a manager e consulenti di esperienza, proseguendo l’espansione sui mercati internazionali.

Oggi Amaro Lucano è presente in oltre 30 Paesi, ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Un brand storico che non solo custodisce oltre 130 anni di tradizione, ma continua a rinnovarsi perseguendo obiettivi di sostenibilità, innovazione e attenzione ai consumatori.