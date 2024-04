Lucania Arte Teatro presenta a Matera “L’Opera lirica in Biblioteca”

Mercoledì 1 maggio 2024 alle ore 19 nella sala conferenze Openspace Apt Basilicata, al piano terra del Palazzo dell’Annunziata, in piazza Vittorio Veneto a Matera è in programma lo spettacolo musicale “L’opera lirica in Biblioteca”, organizzato dall’associazione Lucania Arte Teatro con la direzione artistica di Enzo Dimatteo.

L’opera lirica prende vita nel cuore della biblioteca di Matera, un luogo dove cultura e arte si fondono.

Soprani: Maria Laura Iacobellis, Romilda Di Serio, Camila Difonzo, Vincenza Ferri;

Tenori: Francesco Fedele e Fernando Suglia;

Basso baritono: Giuseppe De Ruvo;

Maestro al pianoforte: Giuseppe Greco;

Regia e allestimento scenico: Carlo Costa;

Aiuto regia e guida all’opera: Anna Rita Del Piano;

Coordinamento e produzione artistica: Francesca Pipitone;

Costmi e scene: Associazione Lucania Arte Teatro;

Service luci: Meraki.

Ingresso gratuito.

Il direttore artistico Enzo Di Matteo ha dichiarato: “Abbiamo voluto rappresentare questo spettacolo lirico-teatrale in un luogo che è l’emblema della cultura, un luogo che nel suo silenzio arcano e misterioso attraverso la sapienza dei libri ci detta le regole della vita, dell’arte e della musica”.

