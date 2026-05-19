Lucani nel mondo, oltre 152 mila iscritti all’Aire: da Genzano e Lagonegro parte il confronto su radici, rientri e futuro della Basilicata

Oltre 152 mila lucani iscritti all’Aire, numeri in costante crescita anche nel 2026, raccontano una Basilicata che continua a partire ma che allo stesso tempo prova a mantenere vivo il legame con le proprie radici. È da questa riflessione che prende forma la due giorni dedicata alla “Giornata dei Lucani nel Mondo”, promossa dalla Confederazione Italiani nel Mondo e dal Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, in programma il 22 e 23 maggio tra Genzano di Lucania e Lagonegro.

Un’iniziativa che punta a rileggere il fenomeno migratorio non più soltanto attraverso la nostalgia della partenza, ma come occasione di rinascita, connessione e sviluppo per la Basilicata. “Oggi i lucani all’estero non vivono più chiusi nei recinti della propria identità regionale – spiegano gli organizzatori – ma sono pienamente integrati nei Paesi che li ospitano. È questo il nuovo significato da dare alla migrazione: una possibilità di conoscenza reciproca e di riscoperta delle proprie origini”.

La scelta di celebrare il 22 maggio nasce anche dal valore simbolico della legge regionale del 1996 dedicata ai Lucani nel Mondo, un patrimonio culturale e identitario che, secondo i promotori, rischia progressivamente di essere marginalizzato. Un tema reso ancora più attuale dal recente dibattito nazionale sul riconoscimento della cittadinanza agli italodiscendenti.

A sottolineare la necessità di nuove politiche di contrasto allo spopolamento è il sindaco di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino: “Siamo davanti a un fenomeno degenerativo che richiede interventi capaci di incentivare il rientro degli emigrati. Recuperare competenze, professionalità e legami con il territorio può diventare un fattore decisivo per lo sviluppo locale e per contrastare il declino demografico”.

Sulla stessa linea Luigi Scaglione, presidente del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, che invita a guardare oltre la semplice memoria dell’emigrazione: “Non è più il tempo della nostalgia ma della rinascita lucana oltre ogni confine. Occorre costruire strumenti concreti per favorire il ritorno e il riavvicinamento delle comunità lucane all’estero”.

Al centro della riflessione ci sarà soprattutto il cosiddetto “turismo di ritorno” e il “turismo delle radici”, fenomeni che negli ultimi anni stanno registrando una crescita significativa. Secondo gli organizzatori è necessario creare nuove opportunità dedicate ai discendenti degli emigrati italiani affinché possano conoscere i paesi d’origine delle loro famiglie, ritrovare storie, tradizioni, cultura e prodotti identitari della Basilicata, ma anche entrare in contatto con il sistema formativo universitario e artistico italiano.

La due giorni, realizzata insieme all’UNPLI, alla Pro Loco di Genzano e all’Associazione Ex Parlamentari e Consiglieri Regionali, prenderà il via il 22 maggio nell’Auditorium “Fedele Zotta” di Genzano di Lucania con un incontro dedicato agli studenti dell’istituto superiore “Ettore Majorana”. Attraverso le figure di Rocco Petrone e di Felicia Muscio, gli organizzatori proporranno una rilettura della memoria migratoria lucana come patrimonio collettivo da preservare.

Nel pomeriggio spazio invece all’emigrazione femminile, con testimonianze e riconoscimenti destinati a donne lucane che si sono affermate all’estero nei campi della ricerca, dell’ingegneria, dell’economia e dell’innovazione. Tra le premiate Linda Albano, impegnata negli Emirati Arabi Uniti dopo le esperienze con ENI, Francesca Viggiano, oggi responsabile della sicurezza tecnologica al CERN, Maria Teresa Scelzo, protagonista di esperimenti in assenza di gravità legati all’Agenzia Spaziale Europea, ed Eliene Modesto, italo-brasiliana residente a Lauria e simbolo di integrazione attiva sul territorio.

A riconoscere il valore delle loro esperienze saranno, tra gli altri, Ivana Pipponzi, Simona Bonito, Mimì Coviello, Ninni Fanelli e Ilaria Nitti, mentre il coordinamento dei lavori sarà affidato al maestro Pasquale Menchise. Previsti inoltre gli interventi istituzionali della presidente della CRPO Vittoria Rotunno, del vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo e del presidente della Provincia Christian Giordano.

Lo stesso schema sarà riproposto il giorno successivo a Lagonegro, dove il Comune guidato dal sindaco Salvatore Falabella ospiterà una nuova giornata di confronto dedicata alle comunità lucane nel mondo.

A chiudere entrambe le serate sarà lo spettacolo teatrale “Un cappello pieno di conchiglie… radici e amori – storie di donne lucane tra emigrazione, memoria e riscatto”, portato in scena dalla compagnia Filoderba e dedicato alle storie di emigrazione femminile lucana. Un racconto nato da un’idea di Celeste Pansardi e Rocco Ditella che intreccerà memoria, identità e riscatto sociale.

Previsti infine collegamenti online con rappresentanze dei lucani in Italia e all’estero, a conferma di una rete che continua a mantenere vivo il legame con la Basilicata, nonostante le distanze geografiche.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.