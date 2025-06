Lucana Film Commission a bordo del Frecciarossa per il Marateale 2025

Il viaggio del Marateale, prestigioso festival del cinema che si svolgerà a Maratea dal 22 al 26 luglio è ufficialmente iniziato a bordo del freccia Rossa.

Partiti da Roma Termini e diretti a Maratea, gli organizzatori del Marateale, i giornalisti ed i protagonisti di alcune delle 5 serate della manifestazione, hanno viaggiato a bordo del mezzo che oltre ad essere uno dei partner dell’evento è il simbolo di una facilità e velocità con cui potersi muovere dalla Capitale fino alla “perla del Tirreno” ( epiteto di Maratea).

Antonella Caramia, Presidente del Marateale, ed il Direttore artistico, Nicola Timpone, hanno tracciato le linee della prossima edizione a poco più dell’inizio, ed introdotto alcuni dei protagonisti di questa diciassettesima edizione del Marateale.

Margherita Gina Romaniello – Presidente della Lucana Film Commission – è intervenuta annunciando il tema della serata in cui sarà protagonista ovvero quella del 24 luglio quando sarà sul palco del Giardino del Santavenere.

“Basilicata ed Imma partner in crime” il titolo della serata in cui la Lucana Film Commission sarà assieme a Vanessa Scalera (Imma Tataranni), Massimiliano Gallo (suo marito Pietro de Ruggieri), Alessio Lapice (il maresciallo Ippazio Calogiuri) e Francesco Amato, ed il regista della fortunata serie Rai ambientata a Matera e tratta dai romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia.

“Racconteremo gli aspetti meno noti delle storie – ha raccontato la Presidente della Lucana Film Commission – e ripercorreremo con i protagonisti le tappe lucane delle serie, scopriremo “l’effetto Imma” nella esponenziale crescita di arrivi e presenze nella città dei Sassi, e ripercorreremo le tappe lucane del percorso della Sostituto Procuratore più famoso della tv italiana.

Perché ogni progetto che sia cinematografico o televisivo che arriva nel nostro territorio poi non va mai via. Lasciando un’onda corta ed un’onda lunga di crescita economica ed occupazionale.”

