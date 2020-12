R0, Rt ? Cosa è quella sigla tra i 21 parametri che il Ministero della Salute valuta per disegnare di rosso, giallo e arancione lo Stivale? E i numeri, per la Basilicata quello 0,86, che nonostante tutto ci fa restare in zona arancione mentre la vicina Puglia, che ha situazione davvero paradossali, si pensa ad Altamura che è ad appena 15 chilometri da Matera con contagi e decessi in aumento e coprifuoco puntualmente violato… Restiamo perplessi. Ma in sintesi quell’ indice Rt descrive il tasso di contagiosità del coronavirus Sars-CoV-2 dopo l’applicazione delle misure anti Covid. E qui viene fuori l’area di riferimento tra covid positivi conclamati e asintomatici, vecchia diatriba che è il vero nervo scoperto su immunità di greggi, mandrie che lasciano le cose nel limbo, in attesa del vaccino. La gente guarda ai fatti, ai risultati e resta perplessa. Chiede fatti e serietà e si fida poco delle polemiche e delle rassicurazioni di maniera. Gli italiani e la gente di Basilicata, come da tradizione non hanno mai brillato –tranne poche eccezioni in matematica, algebra, geometria, fisica e via elencando, ma sanno far di conto e sanno bene che ” se due più due” non fa quattro qualcosa c’è che non va nella non sempre chiara conta del report periodico dei contagi, tanto più – è un dato oggettivo- che ci vengono forniti con il contagocce. Partendo puntualmente nei comunicati quotidiani dai forestieri (un 10 per cento) e poi con i residenti, con totali, accorpamenti che impongono di fare verifiche e di tirare la linea…Anche dalla task force se ne accorgono e arrivano le errata corrige. Noi li facciamo comunque e restiamo perplessi. Ce ne accorgiamo, e meno male che lo fanno, dalle dirette social dei sindaci che integrano o smentiscono i dati ufficiali, comunicando decessi e contagi dei concittadini. E allora di che ci meravigliamo? Il corregionale ministro della Sanita, Roberto Speranza, già segretario del Pd, poi passato a Leu ed eletto in un collegio della Toscana, alle prese con tante questioni, il report del Ministero lo monitora periodicamente e i dati settimanali ci tengono dentro alla fascia arancione. Ancora pochi tamponi e ancora buchi organizzativi per spegnere e arginare focolai vecchi e nuovi ?Al Ministero, evidentemente, vanno con i piedi di piombo nonostante le rassicurazioni del presidente della giunta regionale Vito Bardi (che riportiamo più avanti) e della task force, che continua a ripetere il dato rassicurante dell’aumento delle terapie intensive, che tra Natale e Capodanno avremo altri posti di prevenzione e trattamento negli ospedali tenda del Qatar di Potenza e Matera. L’indice Rt è di 0,86 e su questo non ci piove, inferiore ad altre regioni passate in zona gialla. Noi, probabilmente, lo faremo più avanti facendo gli scongiuri come ci ha detto nei giorni scorsi l’assessore alla sanità Rocco Leone https://giornalemio.it/salute-e-benessere/basilicata-verso-zona-gialla-leone-fiducioso-ma-incrocia-le-dita/ . E, intanto, a oggi su Matera non ci sono ancora i covid hotel, nonostante gli interessamenti dell’ex sindaco Raffaello De Ruggieri e dell’attuale Domenico Bennardi. Quanti contagi famigliari e decessi avremmo potuto evitare? E a proposito nei conteggi da report periodico quante sono le persone risultate più volte positive? Forse RT sta per riporto sotto al tappeto…



COVID: BARDI, SIAMO PERSONE NON ALGORITMI

“Mi dicono che l’algoritmo classificherebbe la Basilicata ancora come zona arancione. Ma il nostro Rt è a 0,86, in forte calo rispetto alle settimane precedenti e comunque al di sotto della media nazionale. Non solo: abbiamo ulteriormente ampliato i posti per ricovero covid presso le strutture preposte e rafforzato il monitoraggio avviando uno screening massicciò con test rapidi (20.000 su Potenza e 20.000 su Matera). Se le cose proseguiranno così, nei prossimi giorni è prevista anche la riapertura delle scuole. Mi chiedo, e mi unisco ai colleghi Governatori che già hanno espresso perplessità in merito, perché essere schiavi di un algoritmo che sembra non tenere conto dei progressi raggiunti, dei sacrifici dei cittadini e dello stato dei territori. I lucani anche in questa seconda ondata hanno risposto in maniera esemplare rispettando le regole, la regione e gli enti locali hanno fatto la loro parte in maniera efficace. Meritiamo la zona gialla”.

IL REPORT DEL MINISTERO

Molise (1.37), Veneto (1.11) Friuli Venezia Giulia (1.03) e Toscana (1.03) sono le 4 regioni con l’indice Rt piu’ alto, sopra il valore 1 soglia per la settimana 23-29 novembre 2020 (dati aggiornati al 2 dicembre) Le regioni con l’Rt piu basso sono invece Sardegna 0.67, la Liguria con 0.69, l’Umbria 0.71 e Piemonte con 0.76. Appena sotto il valore soglia 1 ci sono: Emilia Romagna (0.99), Lombardia (0.97) , Calabria (0.95), Lazio (0.94) e Puglia (0.92) e Abruzzo (0.9). Sono 17 le regioni con Rt inferiore a 1.

Questi gli Rt per le regioni riportati nel monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute Abruzzo 0.9 Basilicata 0.86 Calabria 0.95 Campania 0.84 Emilia Romagna 0.99 Friuli Venezia Giulia 1.03 Lazio 0.94 Liguria 0.69 Lombardia 0.97 Marche 0.81 Molise 1.37 Provincia autonoma Bolzano 0.83 Piemonte 0.76 Provincia autonoma Trento 0.83 Puglia 0.92 Sardegna 0.67 Sicilia 0.84 Toscana 1.03 Umbria 0.71 Valle d’Aosta 0.81 Veneto 1.11