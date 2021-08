…Il cantiere ”chiuso” del viadotto Santo Stefano, che obbliga a deviazioni di 4 chilometri in territorio di La Martella ( Matera) è ancora lì e ci resterà ancora finchè sarà necessario, come riporta una nota dell’Anas di Basilicata in risposta al sindaco di Irsina, Nicola Morea, l’unico che si sia mosso in maniera ufficiale. Ma nulla sui tempi di apertura (nemmeno al traffico leggero) e su quelli del rilascio del certificato di collaudo per l’apertura al traffico, attesa da alcuni mesi, su un lotto e su un’area che aveva e ha problemi idrogeologici già noti ai residenti e alla storia della Bradanica, che avrebbe consigliato una modifica progettuale del tracciato. Ma ormai, come ripete un antico detto popolare ” siamo in ballo…” e attendiamo certezze, dopo aver verificato sul campo e raccolto i disagi di quanti percorrono tutti i giorni quell’arteria per lavoro, sopratutto. Senza dimenticare i pericoli creati dal traffico pesante sulla provinciale Grassano-Timmari, come dimostrano i guard rails divelti o ammalorati e gli incidenti che hanno coinvolto automobilisti. Attendiamo di conoscere tempi e modalità di chiusura del cantiere, come riporta la nota dell’Anas in risposta al sindaco di Irsina. Non sappiamo quando e con quali percentuali di sicurezza quel viadotto potrà essere ripristinato, vista la precarietà di quel comprensorio. Ci appelliamo a Santo Stefano, che dà il nome al viadotto, protettore guarda caso dei muratori…e quindi della cantieristica. Una mano potrà darla anche Sant’Eufemia protettrice di Irsina. Chissà che non riescano a sbloccare la situazione



LA RICHIESTA DEL SINDACO

Nella nota del 2 luglio scorso il sindaco di Irsina Nicola Morea, con una nota inviata al Prefetto Rinaldo Argentieri, all’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra e al responsabile Anas per la Basilicata, si era mosso per chiedere ”informazioni precise sullo stato del’arte, sui tempi effettivi di apertura al transito e sulle motivazioni che a tutt’oggi, impediscono l’apertura” dei 4 chilometri della Bradanica, comprendente il viadotto Santo Stefano. E Morea, consapevole dei disagi al territorio, a cittadini, imprese che da 40 anni e passa sono alle prese con ritardi, fallimenti, causati anche scelte progettuali sbagliate su un territorio che ha radicati problemi idrogeologici, aveva evidenziato l’apertura al transito dell’importante arteria stradale, anche in ‘considerazione dei volumi di traffico, notevolmente incrementati, sopratutto per quanto concerne i mezzi pesanti”.



E LA RISPOSTA DELL’ANAS

La risposta, al sindaco di Irsina è arrivata nei giorni scorsi, con una pec a firma del responsabile dell’Anas Area Nuove Opere ing Antonio Lippolis e della struttura territoriale ing Carlo Pullano. ” Si comunica che, come gà reso noto a mezza stampa da Anas, sono in corso i monitoraggi necessari all’apertura al transito degli ultimi 4 km del 1° tronco 1° lotto La Martella sulla SS 655 ”Bradanica” a Matera- riporta la nota.Stante le particolari caratteristiche geomorfologiche dei versanti, nel corso dell’esecuzione dei lavori principali di realizzazione del viadotto Santo Stefano, si sono resi necessari interventi di consolidamento e protezione delle fondazioni nonchè di costruzione di opere di drenaggio delle acque di falda. I monitoraggi e le indagini strumentali attualmente in corso sono finalizzati, tra le altre, proprio a verificare l’efficacia di tali opere, anche in relazione ai registrati fenomeni di instabilità dei terreni.



Le prove di carico a cui è stato sottoposto il viadotto ” Santo Stefano” hanno dato esito positivo, l’opera che sovrappassa l’omonimo fosso, è formata da 6 campate aventi luce di 30 metri, con impalcato, realizzato in calcestruzzo armato, che costituisce un unico corpo. L’osservazione dell’evoluzione dei fenomeni geologici dell’area e dell’interazione di questi ultimi con le strutture del viadotto sarà mantenuta in continuo dopo la messa in esercizio dell’opera che potrà avvenire a valle delle necessaria certificazione che dovrà essere rilasciata dai collaudatori statici. A tal riguardo-concludono i responsabili dell’Anas – per completezza di informazione, si fa presente che la suddetta commissione di collaudo ha richiesto ulteriori prove e verifiche al momento in corso a cura dell’Ufficio di Direzione lavori” I tecnici dell’Anas si riservano di fornire ulteriori aggiornamenti sull’argomento.