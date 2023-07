Lotteria ‘’Maria SS della Bruna’’. Controllate se avete vinto…

…e, naturalmente, tirate fuori i biglietti. Magari è quello con il numero vincente e avrete un ulteriore buon ricordo della Festa edizione 2023. L’estrazione, ricordiamo, è stata fatta alle ore 20:00, nella Sala Rota del Conservatorio “E.R. Duni” a Matera, alla presenza del presidente dell’Associazione Bruno Caiella, di collaboratori, del pubblico che ha atteso l’estrazione e di bimbi che hanno rappresentato la dea bendata. Caiella ha precisato che i premi in palio sono stati donati dagli sponsor, fatta eccezione per l’auto che è stata acquistata dall’Associazione. La vendita dei biglietti è andata bene e non è escluso che per la prossima edizione non venga stampato un numero maggiore di biglietti, con l’incremento dei premi, naturalmente. Un primo passo, chissà, perché quella della Bruna diventi una lotteria nazionale…



Dal sito web dell’Associazione

I Premi Maggiori

1° Premio – – Autovettura Ford Fiesta MY 22 1.1-75CV Titanium 5porte Benzina – Ford Auto Valma srl (escluso iva, immatricolazione, trasporto e messa su strada)

2° Premio – – Cucina Scavolini mod. “Liberamente” con elettrodomestici – Offerto da Visceglia Arredamenti

3° Premio – – Divano 3 posti pelle SUAVE tortora mod. “Dragees” – Offerto da Calia Italia

4° Premio – – Divano mod. “Sophia” 3 posti in pelle color cuoio – Offerto da Ego Italiano

5° Premio – – Motorino elettrico Garelli “Ciclone Sport” – 100% Electric 2 kw – Batteria LI-ion Samsung – 45 km/h – ruote 13″ – Offerto da Ciclocar

6° Premio – – Poltrona mod. “Bergè” in tessuto antimacchia, 2 motori con alza persona – Offerta da Spazio Relax

7° Premio – – OROLOGIO unisex marca GUCCI – Offerto da IACOVONE GIOIELLI VIA DEL CORSO

8° Premio – – CALDAIA BOSCH a condensazione mod. GC 2300W 24c – Offerta da CENTROTERMICO

9° Premio – – OPERA “Le chitarriste” olio su tela dim. 50×70 – Offerta da Malvaso Vita

10° Premio – – OROLOGIO CRONO LORENZ da uomo – Offerto da IACOVONE GIOIELLI Via XX Settembre

11° Premio – – OPERA “Spiragli” tecnica mista dim. 70×50 – Offerto da Paolicelli Maria

12° Premio – – QUADRO “Madonna della Bruna” argento 925 con cornice 42×42 – Offerto da Luigi Sabino Orafo

13° Premio – – OROLOGIO da uomo LOCMAN – Offerto da GIOIELLERIA LOGLISCI

14° Premio – – OPERA in HDF con tecnica 3D, decorato a mano, f.to 60×70 – Offerto da Falegnameria COLACICCO

15° Premio – – DECESPUGLIATORE ad asta rigida Honda – Offerto da LUCANA UTENSILI

16° Premio – – QUADRO “Icona Madonna della Bruna” stampa su legno con riporti in argento – Offerto da FORTE GIOIELLI

17° Premio – – NOTEBOOK Lenovo HD 15.6″ con processore Intel N4020 RAM 4GB ED SSD da 256 GB – Offerto da B.M. del dott. BATTISTA MASELLIS

18° Premio – – TRAPANO TASSELLATORE DEWALT 950W + TRAPANO a batteria litio DEWALT – Offerto da Edil Loperfido

19° Premio – – LAMPADA “Pigna siciliana” realizzata a mano – Offerta da PENSIERO

20° Premio – – OPERA con tecnica mista ispirata al “Quadro dei Pastori” mis. 45×36 – Offerta da GRAZIA BALICE

21° Premio – – CARAFFA per acqua/vino artigianale in ceramica dipinta a mano – Offerta da LA CORTE DEI PASTORI

22° Premio – – GIUBBINO HARMONT & BLAINE – Offerto da SAVINO ABBIGLIAMENTO

23° Premio – – BRACCIALE in argento con pietre – Offerto da PERNIOLA GIOIELLI

24° Premio – – OROLOGIO MONDIA ITALY da donna – Offerto da DI LECCE GIOIELLI

25° Premio – – MACCHINA CAFFE’ per cialde + 150 cialde – Offerta da EMMEBI CONCESSIONARIA PORTIOL