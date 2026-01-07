mercoledì, 7 Gennaio , 2026
Lotteria Italia premia Potenza premio con 20.000 euro

Di Franco Martina

L’auspicio, come si suol dire, è che il biglietto vincente della Lotteria venduto a Potenza sia andato a chi abbia bisogno di quella somma, vista la precarietà di tante fasce sociali, dai giovani agli anziani. La dea bendata ha pescato un solo biglietto in Basilicata https://ldt.lotteria-italia.it/ldtwins/pdf/wins.pdf per l’estrazione dell’Epifania. E’ il numero R 024986 venduto a POTENZA (PZ) per un importo di 20.000,00. E il capoluogo di regione, abbiamo verificato sul sito web della Lotteria Italia, aveva fatto registrare il primo biglietto vincente del Premio giornaliero Affari, nella prima puntata del 28 settembre 2025. Con il biglietto C067390 7390572996 POTENZA. Il vincitore si è aggiudicato un premio di 10.000,00 euro. Non sappiamo se lo ha riscosso. L’invito è a controllare. E magari verrà fuori qualcuno dei 131 comuni della Basilicata che ha acquistato uno o più biglietti fuori regione. Auguri.

