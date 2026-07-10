Lotteria della Bruna. Estratti i biglietti. Controllate…

…e,se avete in tasca, quello vincente potrete portare a casa la Pandina del primo premio, i salotti del secondo e terzo e via elencando fino al numero 35. L’estrazione è avvenuta in serata in piazza Vittorio Veneto. Per ulteriori informazioni potrete rivolgersi presso l’Associazione ”Maria Santissima della Bruna” in piazza San Francesco d’Assisi.

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Elenco Premi 14^ Lotteria Festa della Bruna

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Elenco premi maggiori

1º PREMIO / Autovettuta Fiat Pandina 1.0 Hybrid 65cv versione POP – Gruppo Maffei

2º PREMIO / Divano “Choco Magic” 3 posti in pelle – Offerto da: Calia Italia

3º PREMIO / Divano “Funny” 3 posti – Offerto da: Ego Italiano

4º PREMIO / Cameretta per bambini Colombini Casa mod. “Volo” – Offerto da: Mobili Guglielmelli

5º PREMIO / Poltrona “Bergè” 2 motori relax con alza persona, in tessuto anti macchia idrorepellente – Offerto da: Spazi Relax

6º PREMIO / Motociclo 125 CC brand SYM mod. “Symphony SR E5 +” più accessori in omaggio – Offerto da: Ciclocar

7º PREMIO / Orologio da donna “Versace” – Offerto da: Iacovone Gioielli, Via XX Settembre 4, Matera

8º PREMIO / Tavolo allungabile brand Eurosedia mod. “Asso” color rovere, più 4 sedie brand Domitalia mod. “New Retrò” – Offerto da:Idea Più Arreda

9º PREMIO / Materasso Matrimoniale in Memory Foam mod. “Nettuno Extraplus” – Offerto da: Guidaflex Materassi

10º PREMIO / Kit utensili brand “Makita” – Offerto da: Lucana Utensili

11º PREMIO / Quadro Stile Naif sulla Festa della Bruna mis. 53 x 42 – Offerto da: Tony Montemurro

12º PREMIO / Orologio da uomo brand “Locman Montecristo” mod. automatico – Offerto da: Gioielleria Loglisci

13º PREMIO / Capi di abbigliamento e accessori da uomo – Offerto da: Le 4uadre

14º PREMIO / Climatizzatore brand Bosh mod. “Climate 3000i” 9000 BTU – Offerto da: Centrotermico

15º PREMIO / Opera su tela con tecnica mista, con colori acrilici e foglia d’oro, mis. cm 30 x 30 – Offerto da: Katia Carratù

16º PREMIO / Spazzola lisciante mod. “Glide” + Phone mod. “Helios” entrambi professionali brand GHD – Offerto da: Stefano Acconciature

17º PREMIO / Trapunta matrimoniale in Percalle di cotone brand “Blumarine” mis. 270 x 265 con imbottitura anallergica – Offerto da: Comodus Arredamenti

18º PREMIO / Opera in cartapesta misura 80 x 60 dipinta a mano, tema momenti salienti Festa della Bruna – Offerto da: Arte e Creazioni di Stefano Durante

19º PREMIO / Lavaggio a secco capi di abbigliamento e arredamento – Offerto da: Lavanderia Moderna

20º PREMIO / Affresco su calce della Madonna della Bruna cm 25 x 25 – Offerto da: TAU Articoli e Libri Religiosi

21º PREMIO / Pumo dipinto a mano di cm 30 – Offerto da: Grottega

22º PREMIO / Buono acquisto per occhiali da sole o vista – Offerto da: Ottica You See

23º PREMIO / Servizio fotografico professionale più 1 tela con telaio 70 x 100 – Offerto da: Art Geminis

24º PREMIO / Trapunta matrimoniale brand “Borbonese” – Offerto da: Lilium Corredi

25º PREMIO / Giubbino uomo brand “Harmont & Blaine” – Offerto da: Savino Abbigliamento

26º PREMIO / Buono acquisto per 1 camicia e 1 cravatta – Offerto da: Buttiglione Altasartoria su misura



Elenco premi minori

1° PREMIO / Servizio di nr. 12 piatti (nr. 6 piani e nr. 6 fondi) “Bonnà” – Offerto da: Bubbico Forniture

2° PREMIO / Buono spesa – Offerto da: Ottica Tecnolens Laboratori

3° PREMIO / Sgabello con struttura in metallo e legno – Offerto da: Falegnameria Luca Colacicco

4° PREMIO / Prodotti make up donna – Offerto da: Parafarmacia Palumbo

5° PREMIO / Orologio da donna al quarzo “Herry London” – Offerto da: Gioielleria Di Lecce

6° PREMIO / Borsa Manila Grace – Offerto da: Nica Pelletterie

7° PREMIO / Occhiali da sole da donna “Ana Hickmann” – Offerto da: Lumen Ottica

8° PREMIO / Coppia di guanciali in memory – Offerto da: Guidaflex Materassi

9° PREMIO / Buono spesa – Offerto da: Guitar Paradise Music Store

10° PREMIO / Nr. 4 cartoni di caffè in cialda da 150 pz – Offerto da: Caffè Terranova Torrefazione

11° PREMIO / Buono spesa – Offerto da: Cartusia

12° PREMIO / Occhiali da sole da donna “JPLUS” – Offerto da: Ottica Mia

13° PREMIO / Buono spesa per frutta secca, spezie, olive, frutta disidratata – Offerto da: Sapori in Guscio; più nr. 5 vasetti di miele biologico da 400 m – Offerto da: Azienda Agricola L’oro dei Campi

14° PREMIO / Buono spesa – Offerto da: La Confetteria LAB; più nr. 5 vasetti di miele biologico da 400 ml – Offerto da: Azienda Agricola L’oro dei Campi

15° PREMIO / Degustazione di nr. 2 calici di vino e prodotti tipici per nr. 2 persone – Offerto da: Casal Dragone; più nr. 5 vasetti di miele biologico da 400 ml – Offerto da: Azienda Agricola L’oro dei Campi

16° PREMIO / Lampada in cuoio – Offerto da: Artempo

17° PREMIO / Lampada in cuoio – Offerto da: Artempo

18° PREMIO / Quadro – Offerto da: Oggettando

19° PREMIO / Quadro – Offerto da: Oggettando

20° PREMIO / Bottiglia di spumante “Tansillo” – Offerto da: La Nocelleria

21° PREMIO / Nr. 2 lampade elettriche decorative – Offerto da: Area Design

22° PREMIO / Buono spesa per il ritiro di cancellaria, gadget, giochi e giocattoli – Offerto da: Edicola l’Almanacco

23° PREMIO / Nr. 1 collana e nr. 1 paio di orecchini in ceramica – Offerto da: Riflessi D’Arte

24° PREMIO / Cucù con base abbellito e ricco di fregi – Offerto da: Studio D’Arte Keramos

25° PREMIO / Orologio cm 40 x 40 color oro/tortora brand “Borbonese” – Offerto da: Arredo & Design

26° PREMIO / Buono spesa – Offerto da: Gioielleria Digiesi

27° PREMIO / Parure – Offerto da: Andrulli Art&Bijoux

28° PREMIO / Buono spesa per abbigliamento bambino/a – Offerto da: Tenere Emozioni

29° PREMIO / Pannello per fotografia – Offerto da: Foto Genovese

30° PREMIO / Buono spesa – Offerto da: Arterego Studio D’Arte

31° PREMIO / Buono spesa – Offerto da: Hemingway’s Enoteca

32° PREMIO / Luminaria artigianale da tavolo – Offerto da: Creazioni Panaro

33° PREMIO / Kit Multi-Tool da nr. 108 pezzi – Offerto da: Emporio Riccardi Nicola

34° PREMIO / Nr. 1 Puzzle, nr. 2 libri e nr. 1 tombola di Pinocchio – Offerto da: La Grotta di Pinocchio

35° PREMIO / Cappello e sciarpa da donna – Offerto da: Mèloeè; più aspirabriciole per auto – Offerto da: Emporio Colucci Nicola