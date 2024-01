Lotta per la biblioteca di Matera? Avera stè Chitaridd…

“…Avrebbe dovuto esserci Chitaridd !”: hanno commentato alcuni concittadini al termine della rappresentazione che l’associazione ” Talia Teatro” ha tenuto, sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata, a sostegno della campagna di sensibilizzazione avviata per salvare la Biblioteca ” Tommaso Stigliani”. E stranamente senza risorse, dall’ottobre scorso, come ha ricordato Pasquale Doria, nel silenzio istituzionale, che sta accompagnando una vicenda fatta di poche azioni concrete ma di progetti subdoli per fare altro.



Ma i cittadini materani e le cittadine materane non ci stanno e hanno contribuito finora con 10000 firme, con la petizione on line su change.org o sottoscrivendo al presidio con carta di identità alla mano,a dare una scossa a quanti preferiscono la campagna elettorale anzicchè sbloccare una situazione, che continua a ripetersi. E qui la domanda sorge spontanea: cosa si è fatto in Regione e in Provincia per evitare l’elemosina annuale dei puntuali ritardi nell’accredito dei fondi e per potenziare gli organici della Biblioteca ?A questo punto , è risuonato quel ” Avera stè Chitaridd..” quell’ Eustachio Chito , con la ”O” finale come ha precisato Antonio Montemurro con altri protagonisti di Talia Teatro, proponendo una ampia sintesi di quel pensiero ”scellerato” – finchè volete- sul concetto di Giustizia. La storia di ”Chitaridd”, assassino, grassatore, costretto alla violenza da tante ingiustizie e vessazioni familiari e del contesto in cui visse, abbondantemente dopo il brigantaggio, è nota ai più. E Talia ne ha fatto uno dei suoi ”cavalli di battaglia”. Antonio Montemurro, che abbiamo intervistato alla vigilia dello spettacolo https://giornalemio.it/cronaca/la-giustizia-di-chitaridd-con-talia-teatro-per-la-nostra-biblioteca/, intepretando ”Chitaridd” ci ha messo tanto di quella identità materana soffocata o raggirata, se preferite, con quel concetto di ”cultura capitale” che nei fatti se ne frega di un presidio culturale importante come la Biblioteca ” Tommaso Stigliani”. E a ragione: chi avrebbe dovuto muoversi sta in silenzio o la fa a scoppio ritardo, quando il morto – come si suol dire- è andato o sta per andare al cimitero…



”Non abbiamo il teatro-ha commentato alla fine Antonio Montemurro.Tra un po’ non avremo nemmeno l’ospedale ( e sappiamo dove sono le responsabilità), e chissà poi se i Sassi li tagliano pezzo pezzo per portarseli a Potenza. E’ un po’ complicato (applausi). Non voglio fare apologia di reato. Chitaridd, come avrete capito, mi è simpatico.Ma assai proprio…M’ piesc (mi piace). . E questa è gia apologia di reato. Ho fatto il Conte Tramontano. Quando un popolo si ribella. Dice ‘No’…Che volete io vengo dal ’68 . Allora n demm ggè cup’ r’…( Ce le davamo di santa ragione). E nel ’68 ( dopo l’esempio del gioco del calcio, dove e’ normale che si diano e piglino ”stampate” e se non ti piace fai il danzatore classico ) abbiamo dato a prese cup’r (mazzate). Anzi ne abbiamo prese di più. Non siamo riusciti a cambiare il mondo ma il mondo non ha cambiato noi…” . Proprio come Chitaridd che il giorno del suo funerale era contento, perchè non soffriva più di fame, freddo e della pressione di carabinieri che lo cercavano. Ma era finalmente ”Libero”. E l’appello per la Biblioteca per l’identità di Matera è per i materani liberi, che alzano la voce, ci mettono faccia e cuore. Gli altri? Con tanta ipocrisia e silenzi verranno a chiedervi il voto…anche per la Biblioteca.

ALCUNI MOMENTI DELLA SERATA



FIRMATE LA PETIZIONE PRESSO IL PRESIDIO O SU CHANGE.ORG