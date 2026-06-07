LOSTATOBRADO: la band emiliana annuncia il tour estivo

Dopo le date nei club con l’album Ahimè (Locomotiv Records, dicembre 2025), si apre un nuovo e prestigioso capitolo per LOSTATOBRADO che vede la band emiliana tornare in concerto scelti dai C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti per riarrangiare i loro brani e accompagnarli in Mongolia su un palco importante come quello del Playtime Festival a Ulan Bator il 4 luglio, e poi dell’Auditorium dell’ICC, Istituto Italiano di Cultura di Pechino il 6 luglio.

Il collettivo composto da Alessio Vanni, Lorenzo Valdesalici e Lorenzo Marra aprirà inoltre tutte le date del prossimo tour dei C.S.I. – ad eccezione del primo dei due live a Marzabotto – a partire dal 29 agosto al Festival Lupo di Montesole (BO).

Se per i C.S.I. quello in Mongolia è un ritorno carico di significato, perché proprio la Mongolia è stata il paesaggio reale e simbolico che aveva ispirato la genesi di Tabula Rasa Elettrificata, album cardine della storia dei C.S.I. e tra le opere più influenti del rock italiano, per LOSTATOBRADO l’estate 2026 al loro fianco arriva al culmine di un percorso iniziato a gennaio 2026 quando, in occasione del release party dell’album Ahimè, al Locomotiv Club di Bologna, Massimo Zamboni gli propone di collaborare con lui e Giovanni Lindo Ferretti per portare dal vivo brani di CCCP e C.S.I. arrangiati da LOSTATOBRADO.

Dopo aver ricevuto l’ok da Ferretti e Zamboni sul primo brano riarrangiato, la band torna così in studio da gennaio ad aprile, tra campionamenti, sintetizzatori e sonorità post-agricole che li proiettano verso la steppa mongola. Poi un paio di prove tra Reggio Emilia e l’Appennino fino ai concerti in arrivo.

Insieme alle date con i C.S.I., i prossimi live de LOSTATOBRADO saranno nuove occasioni in cui ascoltare dal vivo quello che Zamboni ha definito su Rolling Stone Italia il gruppo migliore che mi sia capitato di ascoltare negli ultimi anni.

I concerti, organizzati da Annibale Booking, vedranno la band portare dal vivo l’ultimo album Ahimè, un viaggio personale e collettivo tra musica e immagini, per riabbracciare la nostra essenza e quella del mondo. Le date di Ahimè tour estate 2026 cominciano il 05.06 a Tropical Balera (Locomotiv Club) a Bologna per proseguire il 13.06 a Ül Caminett a Canegrate (MI), il 25.06 a Coccobello a Carpi, il 26.06 a L’Uomo che Cammina a C. Ne Monti (RE), il 04.07 a Playtime Festival (performing C.S.I.) a Ulan Bator in Mongolia, il 06.07 all’Auditorium IIC (performing C.S.I.) a Pechino, il 10.07 a Borgofuturo Festival a Loro Piceno (MC), l’ 11.07 al Bridge Film Festival a Verona, il 22.07 a Ferrara Sotto le Stelle/w Ministri) a Ferrara, il 24.07 a Diluvio Festival a Ome (BS), il 30.07 a Reset Festival a Fener (BL), l’01.08 a Indiependenza Festival a Cassine (AL), il 06.08 a Estate Bastarda a Lucca, il 25.08 a Concorto Film Festival a Pontenure (PC), il 29.08 – Festival Lupo/ w C.S.I. a Marzabotto (BO), il 31.08 a Castello Scaligero/ w C.S.I. a Villafranca (VR), il 02.09 al Locus Festival/ w C.S.I. a Fasano (BR), il 04.09 a Villa Fidelia/ w C.S.I. a Spello (PG), l’08.09 al Festival Resistente/w C.S.I. ad Alba (CN), il 12.09 a Sotto il Vulcano Fest/w C.S.I. a Catania.

Un disco sperimentale e intenso, instabile e drammatico, attraversato da una costante tensione musicale ed emotiva. Con sguardo lucido e disincantato, a tratti tragicomico, Ahimé racconta la realtà con la sua stessa voce e disegna un paesaggio sonoro stratificato, inquieto ed evocativo, grazie a quella che il gruppo definisce musica elettroacustica post-agricola: un’etichetta- non etichetta che vuole descrivere un sound originale e figlio del suo tempo, che si muove tra elettronica, sperimentazione e cantautorato, attraversato da suggestioni cinematografiche e ricco di campionamenti inediti (da stormi di oche a clacson e richiami da cacciatore, da un’ocarina a un organo mesotonico del 1551).

Con le sue otto tracce dalla struttura circolare, Ahimé descrive un mondo allo scompiglio, una caotica messa in scena in cui ognuno sceglie le proprie maschere per recitare le proprie parti.

Per informazioni sui concerti: www.annibale.eu

Ascolta qui Ahimè: https://bfan.link/ ahime

BIO

LOSTATOBRADO sono tutti e, al contempo, nessuno. LOSTATOBRADO sono un canto corale, i suoni del mondo e il silenzio assoluto. Ma LOSTATOBRADO è soprattutto un collettivo di musica elettronica sperimentale “post-agricola” nato nel 2023 dall’incontro delle voci, delle idee e delle parole dei tre sound designer e compositori per il cinema Alessio Vanni, Lorenzo Valdesalici e Lorenzo Marra. La loro musica è fatta per immagini, ispirandosi trasversalmente dal mondo del cinema, in particolare dalle colonne sonore di artisti come Ennio Morricone, per unirsi al cantautorato italiano (C.S.I., Verdena, Iosonouncane) e sonorità straniere di artisti come Bjork, Thom Yorke e molti altri. Nel 2024 pubblicano il loro album d’esordio “Canzoni contro la ragione” recensito da Blow Up, Rockit e da Rumore classificandolo come disco del mese di luglio. Hanno collaborato con diverse associazioni di cinema (“Nuvo”, “Shado”, “Braquage”, “Tristefilm festival”) per cui hanno realizzato sonorizzazioni live e partecipato al “Festival della lentezza” di Parma con uno spettacolo dedicato a George Méliès. Nello stesso anno ricevono il premio speciale Rockit del concorso musicale “Musica da Bere”, vincono il concorso “Blender” organizzato da Locomotiv Bologna aggiudicandosi il supporto alla produzione da parte di Emilia Romagna Music Commission e Locomotiv Records, e a dicembre ricevono il premio “MITA” allo storico concorso Rockcontest di Firenze. Tane è il primo singolo estratto dal nuovo album della band Ahimè pubblicato il 12 dicembre per Locomotiv Records e il supporto di Ramaglie, un collettivo di autoproduzione che raccoglie numerose persone e professionalità artistiche. Cusna, uscita il 21 novembre, è il secondo singolo estratto che ne ha anticipato la pubblicazione, sempre per Locomotiv Records.