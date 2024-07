”Losignore” in alto nei cieli…come un meteorite

Coincidenze? La festa della Madonna della Bruna, patrona di Matera, ha segnato nei cieli un altro nome: quello dei fratelli Pino e Gianfranco Losignore ”scopritori” nel giorno di Sab Valentino del 2023 i frammenti di un corpo celeste che ha fatto la gioia degli appassionati. E così dopo ” Matera”’ lassù ci sarà un altro asteroide dedicato a persone che per cognome e e passione ci stanno davvero bene nel novero dei nuovi corpi celesti. Complimenti, in attesa di fatti nuovi legati alla valorizzazione del ”bolide di San Valentino”.



L’ANNUNCIO DEI FRATELLI LOSIGNORE

Dopo l’asteroide dedicato alla città di Matera in seguito al ritrovamento del meteorite da parte dei fratelli Losignore, è toccato dedicare un altro asteroide che porterà il nome “LOSIGNORE”, ossia degli autori e astrofili Gianfranco e Pino che il 14 febbraio del 2023 ritrovarono sul loro balcone di una villetta in contrada Paducci i frammenti del “bolide di S. Valentino” denominato poi Meteorite Matera dal Meteoritical Society. Questo importate riconoscimento conferiro dallo IAU (unione astronomica internazionale) in genere viene dedicato a personaggi che si sono distinti nel campo scientifico quele Samantha Cristoforetti, Neil Armstrong e Bryan May, nella fattispecie astronomico, ma anche di personaggi noti nel campo artistico quali, Andrea Bocelli, Alberto Sordi, Luciano Pavarotti etc.



Traduzione in lingua italiana relativa alla motivazione della nomenclatura:

(126246)Losignore = 2002AB67

Scoperta: 2002-01-09 / F. Bernardi * / Campo Imperatore / 599

I fratelli italiani Giuseppe (n. 1970) e Gianfranco (n. 1972) Losignore hanno fatto del loro meglio

per raccogliere i frammenti del meteorite caduto sulla loro proprietà alla periferia di Matera

il 14 febbraio 2023. Il luogo della caduta è stato determinato grazie ai dati raccolti

dalla rete di osservazione delle palle di fuoco Prisma.