Se avete prenotato un tour tutto compreso, a Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, che vi porti a Murgia Timone con un un vettore privato potreste rinunciarvi o incorrere in disagi. L’ordinanza municipale è quella è resta in vigore. La rispettiamo, ma occorre fare i conti con la qualità, la domanda di servizi e la programmazione (termine spesso ignorato) dell’industria delle vacanze. Il nodo è qui. Quando continua a non esserci un piano del turismo realizzato da esperti, e senza alcuna professionalità in grado di capire le dinamiche , le esigenze e la credibilità dell’offerta, è inevitabile che a Matera si vada avanti con la sperimentazione, in attesa che tante situazioni si definiscano e sovrapposte ad altre. E’ il caso dell’accesso a Murgia Timone, nel Parco della Murgia materana, laddove non c’è ancora – e non avevamo dubbi a causa di motivi tecnico-politici- il bando sul piano di gestione nel Parco e delle opere realizzate da Invitalia. Con tutte le polemiche non ancora sopite ed evidenziate in quell’ordine del giorno approvato oltre due mesi fa in consiglio comunale, che avrebbe dovuto attivare chiarimenti su una materia spinosa e fatta – a suo tempo- da tanti silenzi assensi, responsabilità e irresponsabilità. Ma a rimetterci è l’immagine della città e chi viene da fuori capisce poco o non sa perchè senso pratico e buon senso restino da parte per le festività di Pasqua, Pasquetta, della Liberazione e del 1 maggio. Buona parte dei mezzi privati,infatti, non potrà accedere al belvedere, lungo quella strada larga 3,50 metri e con tanto di pista ciclabile che dalla sbarra di accesso ( presidiata o no?) di jazzo Gattini conduce al punto panoramico. Osservazioni, proposte di mediazioni, per ora restano sulla carta e quello che vale e resta in vigore è l’ordinanza municipale che riproponiamo più avanti.



E cosi conduttori di mezzi di trasporto privati del settore turistico hanno protestato , davanti alla sede del Comune, contro la decisione dell’Amministrazione che apporta modifiche alla disciplina di accesso e circolazione veicolare in località Murgia Timone. Le imprese, pur consapevoli della necessità di disciplinare l’accesso al belvedere, ritengono l’ordinanza “eccessivamente restrittiva e fortemente condizionante” della propria capacità di eseguire i servizi per e da Murgia Timone, alla vigilia del ponte pasquale, e in relazione alle penalizzazioni legate a due anni di pandemia da Covid-19.



I titolari di bus, taxi e altri veicoli adibiti al trasporto turistico, hanno ribadito – nel corso di un incontro con l’assessore alla mobilità urbana, Michelangelo Ferrara e con il comandante dei vigili urbani Paolo Milillo, che l’Ordinanza così concepita, “provocherà sia una inevitabile scarsa offerta di servizi alla clientela turistica che un danno economico non di poco conto per le stesse imprese”. Gli amministratori comunali hanno ribadito il ruolo sperimentale del provvedimento e la disponibilità ad adottare gli eventuali correttivi a conclusione della stessa. L’ordinanza prevede l’interdizione del transito per i giorni 16-17-18-23-24-25 e 30 Aprile e 1° Maggio 2022, sarà interdetto il transito a autovetture; motocicli, ciclomotori e Bus Gran Turismo nel tratto che dalla SS.7 conduce a Murgia Timone-Belvedere. Nelle stesse giornate, sarà invece consentito il transito fino a Jazzo Gattini (sbarra di accesso al Parco), senza possibilità di sosta, a NCC autovetture, Bus scoperti e NCC autobus di lunghezza non superiore a 8 metri.



LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oggetto: Al via la sperimentazione per l’accesso e fruizione al Parco Murgia Timone con misure di viabilità in previsione delle festività Pasquali e dei fine settimana successivi fino al 1° Maggio 2022.

Il Sindaco Domenico Bennardi, l’assessore alla mobilità urbana e traffico Michelangelo Ferrara e il comandante della polizia locale Paolo Milillo, in previsione delle festività Pasquali e dei fine settimana successivi fino al 1° Maggio 2022 comunicano le misure programmate dall’Amministrazione Comunale per gestire i flussi turistici in arrivo in città. Per i giorni 16-17-18-23-24-25 e 30 Aprile e 1° Maggio 2022, sarà interdetto il transito a autovetture; motocicli, ciclomotori e Bus Gran Turismo nel tratto che dalla SS.7 conduce a Murgia Timone-Belvedere. Nelle medesime giornate, sarà invece consentito il transito fino a Jazzo Gattini (sbarra di accesso al Parco), senza possibilità di sosta, a NCC autovetture, Bus scoperti e NCC autobus di lunghezza non superiore a 8 metri. Potranno accedere fino al piazzale del belvedere, soltanto veicoli al servizio di persone diversamente abili, mezzi di soccorso e di polizia, Bus del Trasporto Pubblico Urbano, frontisti, biciclette e mezzi in dotazione all’Ente Parco.



Nelle suddette giornate, sarà istituito un servizio di Trasporto Pubblico Urbano ogni ora a partire dalle ore 9.30 da Piazza Matteotti (lato piazzale bus extra urbani) e fino alle ore 19.00 con ultima corsa da piazzale Belvedere, con fermate previste in via Ugo La Malfa, Via Dante, Via Sturzo, Via Nazionale (nei pressi della stazione FAL), C.da La Vaglia, C.da Pantano (ingresso cimitero), ove sarà possibile parcheggiare autovetture), ingresso Parco della Murgia (sbarra), San Falcione, piazzale Belvedere. Sarà altresì assicurato un servizio di navetta dal gestore del servizio pubblico tra il piazzale Belvedere e Jazzo Gattini (altezza Masseria Radogna) nei medesimi giorni dalle ore 9.30 alle 19.00 con frequenza ogni 15 minuti. I titoli di viaggio, potranno essere acquistati nelle rivendite autorizzate, a bordo o tramite l’applicazione drop ticket. Per i Camper, l’accesso sarà possibile soltanto per quelli muniti di prenotazione per raggiungere l’area dedicata situata c/o Masseria Radogna. Relativamente all’accesso dei bus turistici in città, le sole operazioni di carico/scarico dei passeggeri potranno essere effettuate in Piazza Matteotti con possibilità di parcheggio presso il Terminal Bus di Serra Rifusa o in altre aree private all’uopo dedicate.

Si rammenta che in tutto il perimetro del centro abitato, vige il divieto di sosta per gli autobus turistici.

Per quanto concerne i camper, le aree per la sola sosta (con divieto di attività di campeggio) loro destinate sono due: l’ultimo livello del parcheggio in struttura di Via Saragat e l’area antistante il Palazzo degli Uffici Regionali in via Annibale Maria di Francia.

Per i visitatori che intendono raggiungere Matera con autovetture private, si consiglia l’uscita Matera centro con possibilità di sosta nel parcheggio in struttura di via Saragat.

Matera, 15/04/2022



LA NOTA DELLA CNA

COMUNICATO STAMPA

DELUSIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI TAXI ED NCC A SEGUITO DELL’INCONTRO DI STAMANE IN COMUNE A MATERA

E’ grande la delusione manifestata dagli operatori economici rappresentanti le categorie dei taxi, Ncc auto, Ncc apecar, Ncc Bus scoperti e coperti al termine dell’incontro consumatosi questa mattina in Comune a Matera in seguito alla manifestazione di protesta nel piazzale antistante la Sede Comunale di Matera per esprimere il proprio dissenso rispetto alla ordinanza dirigenziale n°113/2022 del 13.04.2022 che apporta modifiche alla disciplina vigente in merito alla circolazione veicolare in località Murgia Timone.

L’incontro al quale hanno preso parte per l’Amministrazione Comunale l’assessore alla Mobilità Ferrara e il Dirigente della Polizia Municipale Milillo ha registrato un sostanziale nulla di fatto.

Le parti torneranno a vedersi martedì 19 aprile in modo tale da verificare gli effetti pratici della sperimentazione in questo primo ponte di Pasqua.

Le imprese hanno richiesto di essere parte attiva nella sperimentazione s non solo spettatori passivi della stessa.

Matera, 13.05.2022