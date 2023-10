l’Orchestra Barocca del Festival Duni dedica un concerto alla Scuola Musicale Napoletana

Mercoledì 1° novembre alle 20:30 Palazzo Viceconte ospiterà il “Concerto barocco napoletano” con musiche di Alessandro Scarlatti e Giovanni Battista Pergolesi eseguite dall’Orchestra Barocca del Festival Duni, Direttore e violino solista Francesco D’Orazio.

“L’Orchestra Barocca del Festival Duni è una degli organismi di punta prodotti dal Festival Duni, creata negli scorsi anni per l’esecuzione di opere inedite del compositore materano Egidio Duni, e quest’anno compie un salto di qualità affidata alla competente direzione del violinista virtuoso e specialista di musica barocca Francesco D’Orazio. Le composizioni di due protagonisti della cosiddetta “scuola napoletana” del Settecento, contemporanei quindi di Duni, dimostrano la versatilità dell’organismo che più avanti nella Stagione vedremo impegnato in un programma vivaldiano. Il Festival si pone dunque anche come eccellenza nella produzione di giovani talenti locali e non solo come convettore dei più grandi musicisti specialisti a livello internazionale” spiega Dinko Fabris, direttore artistico del festival Duni.

L’orchestra proporrà un “Concerto Barocco Napoletano” con musiche di Scarlatti e Pergolesi, un omaggio al prezioso e unico patrimonio della celebre “Scuola Musicale Napoletana”, quando Napoli era un grande capitale europea e forse “la” capitale della musica. I due compositori scelti divennero parte del mito stesso europeo della musica napoletana: Alessandro Scarlatti (1660-1725) in quanto primo dei compositori attivi a Napoli ad imporsi a livello europeo come il massimo operista vivente, e dopo di lui Giovan Battista Pergolesi (1710-1736), morto a soli 26 anni, come incarnazione di quel mito con composizioni ancora oggi considerate tra le più importanti di quel secolo.

FRANCESCO D’ORAZIO si è laureato in Lettere e diplomato in violino e viola. Il suo vasto repertorio, come solista e direttore, spazia dalla musica antica eseguita con strumenti originali alla musica classica, romantica e contemporanea. Numerosi compositori hanno scritto per lui: Ivan Fedele, Terry Riley, Michele dall’Ongaro, Michael Nyman, Fabio Vacchi, Luis De Pablo, Gilberto Bosco, Marco Betta. Ha tenuto concerti in tutta Europa, Nord e Sud America, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Cina e Giappone esibendosi al Festival di Salisburgo, alla Royal Albert Hall, alla Philarmonie di Berlino, al Teatro alla Scala, al Teatro Colon di Buenos Aires e al Festival di Tanglewood. Ha effettuato registrazioni discografiche per Bis, Kairos, Decca, Hyperion, Stradivarius, Amadeus. Ha suonato con la London Symphony, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra Filarmonica della Scala, la BBC Symphony Orchestra, i Berliner Symphoniker, la Shangai Philarmonic, la RAI di Torino, la Filarmonica di Nagoya, l’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Ensemble l’Astrée, l’Accademia Bizantina e l’Academia Montis Regalis diretto, tra gli altri, da Lorin Maazel, Hubert Soudant, Sakari Oramo, Pascal Rophé, Ingo Metzmacher, Luciano Berio. Nel 2010 ha ricevuto il Premio Abbiati della Critica Italiana come “Miglior Solista” dell’anno. Suona un violino di Giuseppe Guarneri “Comte de Cabriac” del 1711.

L’ORCHESTRA BAROCCA DEL FESTIVAL DUNI è stata creata nel 2019 per venire incontro all’esigenza di produrre concerti e spettacoli storicamente informati con un Ensemble specializzato di giovani talenti locali. L’esordio è avvenuto nell’ottobre 2019 con la prima esecuzione moderna dell’opera di Egidio Romualdo Duni “Le retour du village” (1756) allestita per la XX edizione del Festival Duni nel Teatro Comunale Guerrieri in occasione del convegno annuale della Società italiana di musicologia a Matera durante l’anno in cui la città è stata designata Capitale Culturale Europea. Da allora in ogni edizione l’Orchestra è stata impegnata in concerti e produzioni crescendo professionalmente. Per l’edizione 2023 l’insieme è guidato da Francesco d’Orazio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 5 novembre Matera

“Maratona Molière”

Teatro Comunale Guerrieri

Ore 11:00 “Le Bourgeois gentilhomme di Lully e Molière” suite di danze del 1670

introduzione alla scena: Cosimo Frascella

danzatori: Cecilia Manicone, Miriam Onorati, Miriana Simone, Fabio Vicenti, Francesca Vinci

assistente coreografia: Anna Moscatelli

coreografia: Marco Magrino

regia: Vania Cauzillo

Orchestra Barocca del Festival Duni – Direttore Francesco D’Orazio

Ore 17:00 Proiezione del film Molière di Ariane Mnouchkine (1978)

introdotto e illustrato da Nanni Coppola

Auditorium del Conservatorio

Ore 20:30 Richard Strauss Il Borghese Gentiluomo

Flavio Insinna voce recitante – Orchestra Sinfonica di Matera-Direttore Rino Marrone

Sabato 11 novembre Pomarico Palazzo Marchesale ore 19:00

“Arie sinfonie e concerti di Antonio Vivaldi”

Nicolò Balducci controtenore

Orchestra Sinfonica di Matera con prime parti barocche – Direttore Francesco D’Orazio

Domenica 12 novembre Pomarico Palazzo Marchestale ore 10

Incontro di studi “Eseguire Antonio Vivaldi oggi”

Progetto in collaborazione con il Comune di Pomarico e l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi

Venerdì 17 novembre Matera Palazzo Viceconte ore 20:30

“Concerto per il Cardinal Montalto (Roma circa 1620)”

Furio Zanasi voce – Ensemble La Chimera – Liuto e direzione Eduardo Egüez

Sabato 18 novembre Matera Chiesa di San Giovanni Battista ore 20:30

“All’amata lontana” – Lettere amorose in musica da Monteverdi a Beethoven

Carlotta Colombo voce – Chiara Granata arpa barocca – Letture di Dinko Fabris

Domenica 19 novembre Matera Teatro Comunale Guerrieri ore 20:30

Frederic Rzewski, 36 variazioni sulla canzone “El pueblo unido jamás será vencido”

Emanuele Arciuli pianoforte

Il concerto di sabato 18 novembre nella Chiesa di San Giovanni Battista è gratuito

Il costo dei biglietti per tutti gli altri appuntamenti è di €10 intero, €5 ridotto (studenti)

Prevendite presso: Cineteatro Guerrieri piazza Vittorio Veneto Matera, Cartoleria Montemurro via delle Beccherie Matera

Prevendite online: www.webtic.it pagina Cineteatro Guerrieri

Tutte le informazioni su www.festivalduni.it – www.facebook.com/festivaldunimatera – Instagram @festivalduni