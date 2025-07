Loporcaro(M5S): Ci serve l’acqua del torrente Jesce!

E come non concordare con la richiesta di Michele Loporcaro, già candidato sindaco del M5S ad Altamura, sulla necessità di utilizzare al meglio tutte le risorse idriche del territorio per irrigare i campi. A cominciare dal torrente Jesce, evitando che venga inquinato dallo sversamento di un depuratore. E allora vigilanza, accortezza nella manutenzione degli impianti. Acqua è bene prezioso e come tale va tutelato, evitando che venga inquinata la falda. Non piove è questo è un problema del cambiamento climatico e del comportamento sciagurato dell’uomo. Su tutti quelli dei Paesi industrializzati, che hanno portato a grandi consumi di energia e a un incremento dell’industria bellica. Pace e acqua…

La crisi climatica rende l’acqua sempre più preziosa, ma c’è poca consapevolezza sul suo valore.

SALVIAMO L’ACQUA DEL TORRENTE JESCE

Michele Loporcaro (M5S-SdF): “Se l’acqua di un depuratore finisce in falda rischia di

intaccare la qualità delle acque sotterranee che sono soggette ad una rigenerazione

molto lenta e infatti le normative nazionali ed europee ne vietano lo scarico in falda”

Comune, Città Metropolitana e Regione si attivino urgentemente attraverso il

Consorzio di Bonifica per ripristinare il regolare flusso idrico del torrente Jesce in superficie anche per consentirne l’utilizzo nei campi.

L’estate è iniziata ed in questi giorni ad Altamura l’aria torrida fa crescere il bisogno di acqua. Agricoltura e allevamento sono settori che risentono della carenza di precipitazioni e si arrangiano come possono. Scoprire che l’acqua di un torrente fuori città si perde sottoterra invece di scorrere in superficie, come ha sempre fatto, è sconcertante.

Alcuni agricoltori, hanno avvisato di questo strano fenomeno il consigliere Michele

Loporcaro (Movimento 5 Stelle – Semi di Futuro): l’acqua del torrente Jesce a qualche

chilometro da Altamura interrompe il proprio flusso superficiale e da quel punto in poi il canale diventa secco. Si tratta di un corso d’acqua che raccoglie anche le acque a valle del depuratore di Altamura che dopo alcuni chilometri si riversa nella Gravina di Matera per poi arrivare al mare.

Pare che diversi cittadini abbiano anche provato ad avvisare qualcuno in Comune,

ma finora nulla sembra essersi mosso. “Ci siamo recati sul posto e abbiamo verificato con i nostri occhi e con un breve filmato quanto accade forse da mesi. Si tratta di un doppio problema: da una parte uno spreco enorme di risorsa idrica che dovrebbe essere

utilizzabile nei campi, dall’altra un potenziale rischio per la falda”

Non possiamo permetterci di scherzare con l’acqua! Il consigliere Loporcaro ha

inviato una nota urgente alle autorità competenti (Sindaco, Città Metropolitana di Bari, Regione Puglia, Consorzio di Bonifica, Polizia Locale) affinché si ponga urgentemente rimedio a tutto ciò.

