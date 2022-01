“Nessun timore e niente ostacoli, anche perché è ormai tempo di fare la scelta giusta per la scuola secondaria.

La recrudescenza della pandemia non ha fermato sino ad oggi l’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera (Istituto tecnico statale commerciale e geometri) nell’attività di illustrazione della sua variegata offerta formativa, in vista delle nuove iscrizioni, e nessun problema ci sarà anche sabato 22 gennaio e mercoledì 26 gennaio, dalle 16 alle 19.”

Viene così annunciato l’inizio dell’attività di “conquista” di iscrizioni ai propri indirizzi di studio dell’istituto materano con una nota in cui si specifica che:

“Nella sede dell’Istituto, infatti, in Via Moro n.28, nuovi appuntamenti con l’Open Day in presenza con visite della scuola in piccoli gruppi e con i docenti disciplinari per le informazioni sugli indirizzi.

I ragazzi e le ragazze che stanno per terminare la terza media, insieme ai familiari (o affidatari e tutor) troveranno insegnanti e studenti a disposizione per chiarire le competenze che offrono i diversi corsi di studio e gli sbocchi lavorativi.

Green Pass obbligatorio per gli adulti, orari differenziati, uso costante della mascherina e tutti saranno in sicurezza durante gli incontri all’Itcg per capire e approfondire tutto ciò che garantisce un Istituto storico della nostra città, una scuola che guarda sempre di più al futuro, costruendo e arricchendo giorno per giorno la sua piattaforma di preparazione che spazia dal settore economico a quello tecnologico, con i seguenti indirizzi: amministrazione, finanza e marketing; relazioni internazionali per il marketing; sistemi informativi aziendali; turismo; costruzioni, ambiente e territorio; trasporti e logistica.

L’Itcg Loperfido-Olivetti mette a disposizione mediatori culturali per gli studenti stranieri, insegnanti di lingua madre per le attività di insegnamento delle lingue straniere e altre professionalità che servono a rafforzare un’offerta formativa che deve essere sempre al passo con i tempi e aperta a nuovi e più ampi orizzonti di confronto e di sinergie.

Una scuola all’avanguardia per la dotazione tecnologica, per le iniziative che propone all’interno e all’esterno dell’Istituto stesso, per le certificazioni linguistiche (Inglese, Francese, Spagnolo) e per quelle informatiche e tecnologiche (pilota di droni).

Le prenotazioni per le visite in Istituto si possono effettuare online sul sito dell’Istituto: www.loperfido-olivetti.edu.it “