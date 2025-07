L’on. Benzoni: Minimizzare su episodio del Carro. Ma serve, subito, una riflessione

E l’attendiamo. Ma al momento silenzio assoluto, nessun commento o ”no comment”, se vi piacciono gli anglicismi. Forse si attendono le risultanze di indagini che, inevitabilmente, sono state avviate dopo quei video che hanno intasato la rete su quanto accaduto dopo la distruzione del carro trionfale, con l’irruzione di un uomo, che ha aggredito un minore, destando la reazione da alcuni volontari degli Angeli del Carro che lo hanno colpito ripetutamente con il nervo di bue ” u’ v’l’pin” . Da qui tutti i commenti ‘negativi” sulle barbarie dei materani.Altro che capitale euroepa della cultura 2019 e prossima al 2026 per il Mediterraneo. Una brutta pagina,immeritata, sulla quale la città si sarebbe attesa una presa di posizione ufficiale, da parte degli organizzatori, su quanto accaduto. E invece nulla. L’onorevole Fabrizio Benzoni, che abbiamo conosciuto a Matera durante la processione dei Pastori, e apprezzato per il suo attaccamento alla Festa, invita a minimizzare. Magari lasciando che il tempo lenisca le ferite. Siamo perplessi, ricordando deriva e conseguenze di altre vicende del passato. Senza chiarimenti e, magari, qualche salutare ”mea culpa” non si va da nessuna parte. Anzi si fanno passi indietro. E con un percorso di candidatura della Festa ( che non è il Capodanno dei materani, come in maniera deleteria e fuorviante è stata presentata) tra i beni immateriali dell’Unesco, occorre non commettere passi falsi. Con pagine grigie o nere che potrebbero venire fuori nei momenti prossime a una decisione degli organismi di valutazione.



COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 luglio – “Torno per il secondo anno consecutivo alla Festa della Bruna, sempre più entusiasta di questa straordinaria tradizione che coinvolge non solo la città di Matera, ma anche i comuni limitrofi e l’intera Basilicata.

È difficile, per chi non la vive direttamente, comprenderne appieno i meccanismi, la storia, il rito che unisce la tradizione cattolica a quella popolare e pagana. Ma sempre di più saremo in grado di raccontarla e valorizzarla, grazie al lavoro congiunto delle istituzioni a tutti i livelli: dalla regione, al Comune, all’ATP e soprattutto l’Associazione Festa della Bruna con il suo Presidente Bruno Caiella.

La candidatura della Festa a patrimonio UNESCO rappresenta un passo fondamentale non solo per la valorizzazione dell’evento stesso, ma soprattutto per quella del territorio e del suo prezioso tessuto comunitario.

La cosa più bella che mi porto a casa, quest’anno più ancora dell’anno scorso, è l’ammirazione per il grande lavoro svolto da Don Francesco.

Con straordinaria passione e dedizione, riesce a coinvolgere i giovani, ad animarli, e soprattutto a trasmettere lo spirito cattolico attraverso lo spirito di comunità, educandoli a un divertimento sano, bello, piacevole e rispettoso, e spegnendo la musica ogniqualvolta si iniziano a manifestare situazioni di rischio.

Tuttavia, dobbiamo riuscire – tutti insieme – a fare in modo che l’assalto al carro diventi un momento di rinnovamento della tradizione.

Lo dico da non materano, con rispetto: è fondamentale minimizzare il più possibile i rischi per chi partecipa in piazza e per chi, da volontario o “angelo del carro”, garantisce che la tradizione si svolga in sicurezza. La sfida, che pongo con spirito costruttivo, è riflettere su come questo momento possa evolvere verso una forma più ordinata, rispettosa e regolata.

L’obiettivo della candidatura UNESCO e il ricordo che si tratta anche di una festa religiosa ci impongono questa riflessione.

Farsi male non può essere un rischio accettato o calcolato per volontà umana, ma solo un’eventualità legata alla grande partecipazione e al movimento collettivo. Su questo serve un grande ragionamento, che affido alla città di Matera con profondo rispetto e sincera gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per la bellezza di questa festa unica al mondo come la città che la ospita.” Così il Vicecapogruppo di Azione a Montecitorio Fabrizio Benzoni.

Grazie,

Ufficio Stampa On. Benzoni