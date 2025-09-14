Lomuti pronto a salpare con la Sumud Flotilla Italia, ma ha dovuto rinunciare.

Il parlamentare lucano Arnaldo Lomuti, avrebbe dovuto partecipare all’impresa della Global Sumud Flotilla Italia, ma -al momento di salpare dal porto di Augusta- ha dovuto scegliere di rinunciare per cedere il posto sulla barca Karma, allestita dall’Arci, al giovane Iman di Bologna e presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Yassine Lafram. Questo il messaggio postato dal parlamentare sul proprio profilo facebook, dal porto siciliano: “È con profondo rammarico personale ma con assoluto rispetto per la logica organizzativa della Global Sumud Flotilla Italia che comunico la mia rinuncia a salire a bordo di una delle imbarcazioni in partenza per Gaza. Per me si era aperta la possibilità di salire a bordo della ‘Karma’ dell’associazione Tutti gli Occhi sul Mediterraneo e dell’Arci, con Arturo Scotto e Annalisa Corrado del partito democratico che ringrazio per la disponibilità.

Arrivato qui ieri ho trovato una situazione logistica e organizzativa molto complessa, legata alla comprensibile volontà degli organizzatori della GSM Italia di voler soddisfare la sorprendente mole di richieste di partecipazione da parte delle organizzazioni della società civile. Ho così preso la decisione, essendomi aggiunto per ultimo all’equipaggio, di accettare la richiesta del presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Yassine Lafram di cedergli il mio posto.

Il buon esito dell’impresa dipende anche dalla partecipazione del più ampio e variegato numero di figure rappresentative della società civile.

A rappresentare il Movimento 5 Stelle in questa storica operazione umanitaria e politica, che noi sosteniamo politicamente e finanziariamente, resta l’amico e collega senatore Marco Croatti. Buon vento! Palestina libera!” Ricordiamo che il parlamentare lucano era stato già protagonista nell’impegno diretto a favore della popolazione palestinese, come a maggio scorso in cui si era recato in Egitto nell’ambito dell’iniziativa “La carovana per Gaza“.

