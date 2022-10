Lomonaco :” Riconciliazione? Parliamone a Montescaglioso”

Lo spunto- sintetizzato nel titolo- è venuto a Franco Lomonaco, cantautore, artista , sensibile ai problemi di quanti per un motivo o un altro soffrono e cercano una opportunità di riscatto, dopo la presentazione nella Città dell’Abbazia di San Michele Arcangelo dell’ultimo libro di don Marcello Cozzi ” Dio ha le mani sporche”. Un libro , uscito nell’aprile scorso, che ha destato riflessioni di diversa tono pur essendo raccontato con ”il vangelo in mano” .



“Un libro – come annunciato alla viglia della pubblicazione – che è la narrazione di un dolore che provoca, che non lascia in pace, che mette in discussione certezze e convinzioni, e che chiede di abbandonare ogni comoda neutralità. È il dolore degli innocenti, di chi ancora cerca verità e giustizia, ma anche il dolore di chi si è reso responsabile di morti, di violenza e di sangue versato e vive tormentato da sensi di colpa”.



E Franco ha pensato a un concittadino,Pierdonato Zito, che in regime di carcere duro, previsto dal 41 bis, è stato il primo detenuto a laurearsi in scienze sociali presso l’Università Federico II di Napoli, che ha avviato corsi presso penitenziari campani. Un evento del quale hanno parlato le cronache locali, quale occasione di riscatto per quanti raggiungono con tenacia un obiettivo che richiede tanta determinazione. Studio e cultura, preceduti da testimonianze per i giovani sugli errori da non fare nella vita.



” E’ un percorso difficile da intraprendere – dice Franco Lomonaco- che parte dalla consapevolezza di guardarsi dentro e poi intorno, nella vita come in carcere. Dimostrare che si può avere una opportunità di riscatto e di potercela fare è un segnale positivo che va accolto e raccolto. Certo ci vuole tempo. Ma è la strada giusta da battere. Riconciliazione? Parliamone a Montescaglioso. Don Marcello ha espresso concetti chiari di speranza, che parlano al cuore degli uomini”.