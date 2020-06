E’ da un po’ sugli scaffali dei supermercati lombardi, da quanto ci riferisce il collega Vito che lavora a Milano, ma quella birra artigianale imbottigliata per Tigros, con una etichetta di memoria risorgimentale, colpisce per un gesto di solidarietà a favore della Croce Rossa della Lombardia. Non è il solo marchio a essersi dato da fare per aiutare associazioni, comunità,enti che si sono fatti in quattro e lo stanno ancora facendo per aiutare quanti sono stati colpiti dagli effetti, purtroppo nefasti, dell’epidemia di virus a corona. E così dall’acquisto di ogni bottiglia si destina il 10 per cento della vendita a sostenere la Croce rossa regionale, in trincea con donne, uomini e mezzi per quanti sono in difficoltà. E il cuore solidare della Lombardia che conosciamo e che abbiamo avuto di apprezzare anche in Basilicata, in occasione di calamità. Ma ci piace per completezza di informazione e per quanti sono poco avvezzi a leggere e a ricordare la storia del nostro Paese, che un contributo importante al processo di unificazione venne dato da tanti patrioti che si impegnarono nelle famose ” 5 giornate di Milano”, contro le truppe austriache che occupavano il Lombardo- Veneto. E due anni prima di quella rivolta venne fucilato il tappezziere Amatore Sciesa che non rivelò mai il nome di altri cospiratori nonostante l’invito fattogli durante il percorso verso il luogo dell’esecuzione. E in lombardo rispose: ”Tirem Innanz” Andiamo avanti…. La vita per una giusta causa. Quella stessa tenacia che vediamo negli occhi e nel cuore della popolazione lombarda, che non dimenticherà quanto accaduto nel solco della verità, ma che ha tanta voglia di ricominciare e tornare gradualmente alla normalità. Ce la farete, anzi #Celafaremo e con un bicchiere di buona birra.