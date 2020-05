Riaprire a tutti i costi? Ma dove andate se decessi e contagi in Lombardia continuano ad aumentare, nonostante i tentativi di fuggire dalle responsabilità e irresponsabilità messe a nudo dalle inchieste della Magistratura. Le curve a campana, tra coefficienti Rt camuffati e palesi non la contano giusta. Ma imprenditoria motivata, ricordate gli spot rassicuranti di Confindustria Bergamo, e politica interessata cercano sponde altrove per tirare dritto. Franco Vespe, che continua a tirare su giornalemio.it con ritorni periodici di lettori su precedenti analisi, rimette in fila fatti, sequenze e date che dicono come sono andate, purtroppo, le cose. Preoccupano i picchi da contagi maturati durante riti funebri in Molise, e in particolare nel capoluogo Campobasso, e rassicurano i contagi azzerati e le guarigioni in Basilicata. Ma mai cullarsi sugli allori. Il nodo è sempre lo stesso: la campagna sui tamponi. Nel frattempo vanno avanti i cantieri per gli ospedali tendopoli donati dal Qatar. Bene. Ma la gestione? Con quali organici? E qui le campane per ora suonano a stormo, almeno fino al taglio del nastro e alle foto ricordo..



“Iniziamo dai dati della Lombardia (manco a dirlo). Eravamo rimasti – commenta Vespe-con una domanda pendente: a chi e che cosa ha prodotto questa fastidiosa seconda campana che rompe l’armonia della campana Gaussiana? Oggi la risposta è arrivata. Di nuovo i decessi sono risaliti a 262 e gli infetti sono ritornati a sfiorare i 1000 con la Lombardia che ha contribuito con 700 nuovi casi.E chiaro che la Lombardia doveva essere l’indiziata. Siamo andati così ad analizzare i suoi dati. I risultati sono particolarmente preoccupanti. Il I picco degli infetti c’è stato il 25 Marzo (e questo è in linea con il trend italiano). Quello che preoccupa invece è il II picco. Esso si è verificato il 26 Aprile e presenta uno strascico lunghissimo che farà terminare l’emergenza a fine Giugno. Per quanto riguarda invece i decessi, il I picco è ritardato al 30 Marzo; mentre il picco dei decessi c’e stato il 7 Maggio. Io non so certi coefficienti Rt sciorinati dalla fondazione Kessler della Lombardia siano migliori di altre regioni come Sicilia o Campania. Dubbio che ha insinuato Ennio Fenis Buonanno (è un cattivone!) ma questi dati ci raccontano chiaramente che l’Rt di questa regione è ancora sopra il valore 1! Ora dobbiamo capire se è giusto che l’Italia debba essere ostaggio della Lombardia. Vito noi non è che ce l’abbiamo con la Lombardia però in quella regione qualcosa proprio non va! Lo stesso Piemonte, dove il contagio è partito durante il lockdown, ma poi il trend è stato esemplare; così come lo è stato quello del Veneto”.



Piaccia o no il filone negativo c’è tutto. ” Francamente – conclude Vespe-la si deve smettere di mistificare i dati della Lombardia che fa uscire dal cassetto nuovi contagi e decessi pregressi in modo molto sospetto, guarda caso dopo le analisi della leggendaria fondazione Kessler (ma è sempre Ennio Fenis Buonanno che ha adombrato il sospetto!) Quella regione è il nodo più cruciale da sciogliere per rilassare i dati del contagio. Sperando che questa apertura non produca ulteriori danni. Rimetto anche i grafici di Piemonte e Veneto. Non si offendano i meridionali se li trascuro ma occorre capire fino in fondo cosa sta accadendo. Come si può vedere, a parte qualche piccole gobbette, il loro andamento è sostanzialmente simmetrico e non mostra andamenti o focolai ulteriori a quelli di fine Marzo. Qualcuno mi ha chiesto se questi trend erano dovuti alle RSA. Probabilmente i decessi, ma i contagi superiori a 500 non sono dovuti a RSA. Qui c’è un lockdown che non è stato rispettato come avrebbe dovuto, per non parlare della gestione amministrativa completamente sconclusionata e fuori fase”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,intanto, mette le mani e dichiara che potranno aprire attività che rispettino appieno le regole di sicurezza