La scacchiera è lì accanto alla tastiera del computer per monitorare i dati sull’andamento del virus a Corona e Franco Vespe, dopo una breve ma necessaria vacanza, altrimenti avrebbe dato i numeri…, liberare le campane delle curve sanitarie. Nulla di nuovo con le campane che per la Lombardia continuano a suonare a martello, ma molto meno rispetto al passato e sarà cosi per buona metà della stagione estiva. Per la Basilicata il rischio è sempre legato ai ritorni di corregionali dalle zone rosse, rosa della positività o dalla superficialità che porta a favorire gli assembramenti. Calma e gesso. Non abbassare la guardia e vediamo come va.



Mi sono preso una breve vacanza. Anche perchè ormai avere una frequenza giornaliera può non essere proficua, se non per monitorare l’unica regione che ancora sciorina dati preoccupanti: la Lombardia. Ormai sembra che l’area al mondo dove più si è accanito il contagio. Un’emergenza che in modo molto anomalo si protrarrà per 4 mesi. Con la Lombardia, per rappresentare adeguatamente i dati, ho usato questa volta ben 3 campane. I dati sono rappresentati nei grafici che vi sottopongo. Tre ondate di contagi/decessi rappresentano molto meglio i dati. Il primo picco c’è stato il 19 Marzo, il II 7 giorni dopo e l’ultimo invece il 24 Aprile. I tre picchi trovano riscontro anche nell’andamento dei decessi ritardati praticamente di 10-15 gg. Questo persistere del numero elevato di decessi si vede chiaramente che è dovuto a queste ondate di contagi che si sono susseguiti a partire da metà Febbraio