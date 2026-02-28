Lombardi neo segretario Feneal Uil con l’eredità delle priorità

E non potevano essere che infrastrutture, con il settore delle opere pubbliche e dell’edilizia privata innovativa e di rigenerazione e riqualificazione dei centri storici dalle mille potenzialità, insieme alle difficoltà del mobile imbottito che paga gli effetti dei dazi statunitensi a senso unico e dell’aumento del costo dell’energia, anche questo con le imposizioni a stelle e strisce e ai tanti fronti di guerra da Gaza alla Cisgiordania, dall’Ucraina all’Iran agli effetti a scacchieri che,inevitabilmente, verranno fuori nelle prossime ore. Il passaggio di consegne del sindacato della Uil, che conta 2500 iscritti nei diversi comparti, da Cosimo ”Mino” Paolicelli a Carmine Lombardi è una eredità delle cose da portare avanti sui tavoli locali e nazionali. Un argomento alla volta, tenendo conto che la Basilicata si sta spopolando, con giovani che vanno via e anziani che li seguono purtroppo, perché vengono meno le condizioni per restarci. Senza infrastrutture non c’è sviluppo. Lombardi lo sa bene insieme ai componenti del direttivo, composto da Gianfranco De Paolo, Paolo Castrignano e da Cosimo Paolicelli con l’incarico di tesoriere. Buon lavoro con tutto quello che c’è da fare con le opere da completare del Pnrr (tante tra le province di Potenza e Matera), per la rete ferroviaria e l’adeguamento di fondovalli importanti come la Basentana o da realizzare come l’adeguamento della statale 7 Ferrandina- Matera.

