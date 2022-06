L’omaggio di Matera a David Sassoli

E’ancora in corso alla Cava del Sole la serata in omaggio a David Sassoli con il programma musicale eseguito dall’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI (concerto trasmesso in diretta su Rai Radio3).

Riportiamo a seguire l’intervento di Giovanni Oliva – Direttore Fondazione Matera Basilicata 2019:

“Cara Beatrice, grazie per aver accettato di essere con noi a moderare questa serata, dopo il tuo impegno prezioso per il settimanale “Matera Italia”, che ha raccontato tutto il 2019 al paese intero.

Per noi questa è una serata ancora più bella ed emozionante di quello che ci aspettavamo. Da qui il colpo d’occhio è impressionante, siamo oltre 2500 persone, e tante ancora ci hanno contattati per poter essere con noi stasera, nello stesso posto in cui ci trovavamo circa due anni e mezzo fa – uno spazio unico, in cui sono scolpite le tracce della storia di questa città – per celebrare i più autentici valori dell’Europa, attraverso il ricordo di colui che in questa Cava, ora a lui intitolata, ci disse che Matera ne era stata l’incarnazione: il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

Dopo la sua scomparsa, con il team di Matera 2019 ci siamo ritrovati tutti insieme a riascoltare il discorso che egli fece proprio qui per la cerimonia di chiusura di Matera Capitale Europea della Cultura, e tutti insieme abbiamo deciso che il suo incoraggiamento a non fermarsi e proseguire il percorso bellissimo fatto fino a quel momento, doveva necessariamente essere generativo.

Da qui è partita l’idea di consegnare nelle mani dei creativi questa eredità, e di farlo attraverso un momento speciale in cui tutta la comunità, dai cittadini alle autorità, da Matera e da ogni centro della Basilicata, potesse essere coinvolta. Questa idea ha incontrato nel suo percorso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che lieta di poter tornare a Matera proprio per questo omaggio, non ha esitato a darci il suo sostegno. La certezza che questa fosse la strada giusta ci è arrivata dalla sintonia che si è creata con Alessandra Vittorini, nostra compagna in tutti questi mesi di preparazione. A lei un ringraziamento di vero cuore, anche per aver scelto di essere qui oggi con noi insieme a suoi figli Giulio e Livia.

Abbiamo pensato di affidare il ricordo di David Sassoli ad alcune delle persone legate al percorso di Matera 2019 che lo hanno conosciuto da vicino sia come giornalista, sia nel suo impegno nelle istituzioni europee. A loro, così come alle autorità presenti, all’intero Cda della Fondazione, ai sindaci venuti da tutta la Basilicata, ai cittadini permanenti e temporanei, va il nostro immenso grazie per essere qui stasera, a ricordare che la cultura è l’unica leva per poter costruire un’Europa davvero unita.”

…e quello in video messaggio di Roberta Metsola – Presidente del Parlamento Europeo:

“Cara Alessandra, caro Direttore, care amiche e cari amici, è un onore per me poter celebrare con voi l’eredità di un grande uomo, un nobile amico di tutti i cittadini europei, David Sassoli. Due anni e mezzo fa, proprio qui a Matera, David ha pronunciato un discorso che ancora oggi molti di voi portano nel cuore.

L’ho riascoltato e mi sono rimaste impresse queste parole: “Per la civiltà europea, la cultura costituisce il suo Dna, perché le nostre bellezze non sono fini a se stesse, ma generano valori. E come potremmo godere delle bellezze se non vivessimo in pace? Che senso avrebbe avere tante opere d’arte, paesaggi, aree archeologiche se tutto questo non fosse utile a formare una coscienza libera, ad aiutare gli uomini e le donne a non arrendersi e ad avere l’ambizione di scommettere insieme? Che senso avrebbe se tutto il nostro patrimonio artistico culturale non fosse utile a rafforzare la nostra umanità?”

Poiché la guerra è tornata in Europa, le sue parole non potrebbero essere più attuali. Al Parlamento Europeo, nella casa dei cittadini, siamo convinti che se siamo riusciti a costruire insieme un’Unione basata sulla condivisione di valori, con al centro la libertà e la dignità della persona, lo dobbiamo prima di tutto alla nostra storia comune che ha forgiato la nostra identità comune.

Il popolo ucraino guarda all’Europa in cerca di sostegno. Perché guardano a noi? Perché il progetto europeo non sarà forse perfetto, ma rappresenta un baluardo della democrazia, delle libertà individuali, della libertà di pensiero, della sicurezza e della protezione. Per David, per il suo Parlamento, i principi di solidarietà, di uguaglianza, non erano solo parole d’ordine, erano tutto. David Sassoli era un vero paladino della democrazia, e un leader che ha onorato il suo incarico senza mai darsi per vinto.

Oggi un’Europa con lo stesso spirito si batte per la libertà. Uniti nella diversità, dobbiamo continuare a difendere quella libertà che pensavamo di poter dare per scontata. David vi disse che se ci mettiamo insieme e non crediamo alle sirene di chi agita bacchette magiche, possiamo migliorare i nostri standard di vita.

Quando ero studentessa ho deciso di impegnarmi in politica perché credevo che il posto della mia generazione fosse l’Europa. Ci credo ancora. Oggi più che mai non dobbiamo temere il potere che l’Europa ha di cambiare in meglio la vita delle persone. Grazie per aver creduto nella promessa dell’Europa. Grazie Matera.”

E’ stato poi lanciato un bando rivolto a giovani creativi dell’area euromediterranea, ispirato ai valori al centro del discorso del presidente Sassoli per Matera 2019 e di tutto il suo lavoro:

COMUNITÀ CREATIVE.

PROGRAMMA DI RESIDENZA DI CO-CREAZIONE EURO-MEDITERRANEA

(in memoria di David Sassoli)

“Il 20 dicembre 2019 in occasione della Cerimonia di Chiusura di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, recentemente scomparso, invitò l’Europa a diventare un presidio di pace, libertà e democrazia facendo leva sulla partecipazione culturale.

Raccogliendo il suo messaggio, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Open Design School, in partnership con Gorizia Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025, Tirana Capitale Europea della Gioventù 2022 e con il patrocinio delle Capitali Europee della Cultura 2022 Esch (Lussemburgo), Kaunas (Lituania) e Novi Sad (Serbia), invita i creativi europei e mediterranei a produrre quattro residenze artistiche in Basilicata, incentrate sui suddetti principi, attraverso la co-creazione con le comunità locali.

Nell’Anno Europeo dei Giovani, la chiamata di Matera 2019 si rivolge proprio ai giovani creativi per indagare una nuova idea di Europa che abbraccia l’area mediterranea come un luogo chiave per plasmare il suo futuro, continuando a inviare messaggi di uguaglianza, coesione sociale e benessere dalle aree remote del Sud.

Nonostante la loro fragilità geografica e socio-economica, le aree rurali della Basilicata rappresentano un ricco patrimonio immateriale in cui il passato incontra il futuro, l’arcaico si sovrappone al contemporaneo, una terra di frontiera per gli artisti che possono stabilire un contatto più vero con il territorio, la comunità e il paesaggio. Nel 2019 Matera ha rappresentato non solo la ricchezza e la diversità culturale dell’intera regione Basilicata, ma ha anche attivato un movimento inverso, che ha portato il flusso culturale da Matera 2019 nelle aree remote, innescando processi virtuosi.

I quattro giovani creativi europei e mediterranei, individui e collettivi, di età inferiore ai 40 anni, che saranno selezionati, realizzeranno una residenza artistica di tre settimane in un piccolo paese della Basilicata da svolgersi nel mese di novembre 2022, sviluppando la loro proposta attraverso un processo di co-creazione con la comunità locale e le imprese creative e culturali locale.

Le domande di partecipazione, in cui bisognerà dettagliare la proposta di residenza che si intende sviluppare, potranno essere inviate esclusivamente via mail fino al 2 settembre 2022. Il bando e tutte le informazioni sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito ufficiale www.matera-basilicata2019.it