L’Oliveto di Agna deve esplodere…ma di Olio Comune!

Siamo d’accordo, e con noi tanti concittadini materani, che buon senso e responsabilità devono animare convivenza e crescita della città, guardando al passato. E l’ulivo, segno di pace e di una economia sana, è il simbolo di quel percorso. Il ritrovamento di due soci della cooperativa ‘’Oliveti Ritrovati’’ Francesco Linzalone e Vito Montemurro, di ordigni esplosivi (altro che fuochi pirotecnici) del genere vietato subito dopo Capodanno nell’oliveto di rione Agna, non possono che indurre a vigilare e a impegnarsi per curare quelle piante e produrre ottimo olio extravergine di oliva. Olio di pace e di buon senso. Passate parola ‘’simpatizzanti’’ e praticanti della filiera.



COMUNICATO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE ”OLIVETI RITROVATI”

Ieri, 3 gennaio, intorno alle 20.00, due soci della cooperativa OLIVETI RITROVATI, Francesco Linzalone e Vito Montemurro, hanno casualmente rinvenuto nell’area dell’oliveto di Agna, via del Toro, alcuni ordigni esplosivi inesplosi rappresentati da 6 bombe carta. Prontamente è stato segnalato ai vigili urbani e poi alla polizia che si è recata sul posto mettendo in sicurezza il luogo e facendo intervenire la squadra degli artificieri giunti da Bari.

Inutile sottolineare le riflessioni su senso civico e rischi che la presenza dei corpi inesplosi avrebbero creato nei confronti di persone. Inoltre pensare, ancora, al rischio che inconsapevoli bambini avrebbero potuto prendere tra le mani con terribili conseguenze immaginabili.

Da una parte si evidenzia il senso civico di tanta gente, ma dall’altra tanta incoscienza e poca attenzione alla città amata a parole ma bistrattata nelle azioni. L’oliveto di via del toro vuole essere un esempio di valorizzazione del quartiere come spazio comune recuperato all’incuria e alla disattenzione per farlo diventare L’OLIVETO DI AGNA, L’oliveto di tutti, e produrre L’OLIO COMUNE..di Matera!!!