Loizzo sulle tracce di Kerouac lungo il sogno della Route 66

Era “La strada”, un libro e un simbolo della Beat Generation di oltre mezzo secolo fa, per in grande viaggio in linea retta da una costa all’altra degli Stati Uniti, dove in tanti erano alla ricerca di esperienze, avventure, sogni, progetti che avevano cambiato la vita di altri. E così farà a breve il ferrandinese Luciano Loizzo, non nuovo ad esperienze estreme, che lo hanno portato in Europa e in Asia. Stavolta tocca agli Stati Uniti, non prima aver salutato -con volo da Roma- i compaesani in Canada, e poi a bordo della fedele motocicletta “Lodola 235 Gt del 1960’’ – già stivata nei giorni scorsi- coprirà in 22 tappe i 6600 chilometri del percorso. Luciano, dopo i saluti e gli incoraggiamenti del sindaco Carmine Lisanti e della giunta, di amici e parenti che gli hanno augurato buon viaggio e consegnato lo striscione che dovrà aprire alla metà. Auguri sulle ali di una rombante Lodola.



Da Ferrandina a Toronto in sella a una Guzzi Lodola: l’avventura americana di Luciano Loizzo

Attraverserà la Route 66 portando con sé uno striscione con il nome della città



Con la sua moto Guzzi modello “Lodola 235 Gt del 1960, dopo essere riuscito ad arrivare in solitaria fino prima a Capo Nord, poi a Finisterre, e lo scorso anno a Gadvos, questa mattina, Luciano Loizzo ha preso il volo per Los Angeles. Destinazione finale: Toronto, dove ad attenderlo ci sono numerosi concittadini, insieme alla numerosa comunità italiana in Canada. Un viaggio di circa 6000 Km da percorrere in 22 tappe.

Luciano è partito da Ferrandina, portando con sé lo striscione con il nome della città che anche questa volta gli ha consegnato il sindaco Carmine Lisanti, nella casa municipale.

“Ho deciso di affrontare l’ennesima avventura che mi porta oltre oceano , nella grandiosa America – ha spiegato Luciano, alla partenza- Un viaggio pianificato da anni lungo la mitica Route 66, realizzata negli anni ’20 del secolo scorso per facilitare il collegamento dalla costa Est alla costa Ovest, e dove sono nati i famosi Motel” .



La meta è ancora lontana, ma Luciano è certo di riuscire a vincere questa sfida, prima di tutto con sé stesso e poi con la strada. Rientro previsto a Ferrandina il prossimo 25 Agosto.