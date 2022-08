Loizzo e la rossa Lodola all’ ultima tappa. Un brindisi , ricordando Naco Guzzi

Flesburgo (Germania) per la tappa di rientro a Ferrandina, dopo aver esposto lo striscione a Capo Nord, macinato oltre 5000 chilometri in 24 giorni, 23 pernottamenti e 24 tappe da 300- 400 chilometri al giorno e una velocità da 70 chilometri orari. Il geometra ferrandinese Luciano Loizzo, che rientra in aereo domani e poi scende in auto con suo zio, e la mitica Moto Guzzi ” Lodola 235 GT” che arriverà a bordo di una camion, sono ormai nel ricordo di Giuseppe ”Naco” Guzzi che partecipò nella prima parte del secolo scorso a numerosi raids e tra questi uno anche in Lucania. Ricordi e tante esperienze, quelle di questo viaggio che ha arricchito e non poco Luciano con i tanti incontri fatti lungo itinerari alternativi. Le tante foto scattate, i piaceri della tavola e qualche piccolo inconvenienti, fanno parte di una impresa da non dimenticare. Anzi… da riavviare con il ricordo dell’ultima tappa.



“Ultima tappa finita -commenta Luciano- sono partito da circa 50 km di helsinborg per traghettare verso la Danimarca, sono entrato in Svezia con la pioggia e ne sono uscito, che pioveva, arrivato in Danimarca durante tutto il tragitto ho notato chi qui…piove anche senza nuvole, la Danimarca e abbastanza piatta è ho notato parecchi campi coltivati, che dire dopo un paio di pit stop, tanto la Danimarca è piccola rispetto alle altre nazioni che ho lasciato.Comunque la mia impresa è giunta al termine.

Dopo 24 giorni 23 tappe 24 pernotti ad una media di 300- 400 km al giorno, 5.000 per arrivare alla fatidica punta più estrema della terra,oltre al ritorno per altri 2.500 km fino a Flesburgo,emulando il leggendario “Naco Guzzi”, che come tanti geni hanno fanno grande L’Italia è portato innovazione nel mondo per renderlo migliore lui, e da parte mia ho portato la fatidica , mitica inarrestabile Guzzi Lodola 235 gt, il mio paese Ferrandina, la mia regione Basilicata, la nostra Italia , a Capo nord. La mia impresa finisce a Flesburgo, io rientro in aereo, e la mitica rientrerà con un corriere a breve. Arrivederci e grazie a tutti”. A Ferrandina,intanto, non vedono l’ora di abbracciarlo. Un applauso per Luciano e la sua rossa lodola dal numero 15 e quella targa Br…che invita a brindare con 5000 e passa (tanti i chilometri percorsi) calici di spumante.