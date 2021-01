Nella parola incarnata, tratta dal greco, un progetto nato dieci anni fa e portato avanti nel formato cartaceo, a colori, con tante pagine e collaborazioni, che aprono a una nuova esperienza – quella del web e dei social – destinata a rafforzare il rapporto con il territorio e con una platea più vasta dei lettori. ”Logos – le ragioni della verità” che da periodico diventa pane e parola quotidiana…, con una offerta davvero per tutte le sensibilità e opportunità di confronto e di riflessione, è una esperienza e una testimonianza di comunicazione e di giornalismo da apprezzare per tenere la barra e la schiena dritta. Nel solco di quanto Papa Francesco, ripete quotidianamente, e che Don Pino, il nostro Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina ripete con altrettanta periodicità ed efficacia nelle omelie, nelle lettere o negli interventi su questo o quel tema. La presentazione della testata on line, il giorno dopo la festa del Patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, è un ulteriore sprone a non voltare lo sguardo dall’altra parte, a non mettere la cenere sotto al tappeto e a raccontare, denunciare, anche per chi non ha voce, quello che non va e che attende giustizia. Alla redazione di Logos, ai lettori gli auguri di buon lavoro in quel mare magnum che il web dove è opportuno mantenere rotta, evitando protagonismi e le trappole della disinformazione .



L’OFFERTA DI LOGOS

Cultura, sociale, attualità, religione trattati nel solco della verità e della testimonianza, come chiede Papa Francesco, e lavoro di rete caratterizzano l’edizione on line ” Logos le ragioni della verità”, diretto dal giornalista Domenico Infante, direttore ufficio comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Matera ed edito dall’Associazione parco culturale ecclessiale ” Terre di Luce”. Le finalità della rivista digitale , che per dieci anni è stata pubblicata in formato cartaceo e diretta dalla collega Antonella Ciervo, sono state illustrate nel corso di una conferenza presso l’Arcidiocesi di Matera-Irsina dagli organizzatori e dall’Arcivescovo mons Giuseppe Antonio Caiazzo. Il nuovo formato contiene accanto a servizi di approfondimento, video interviste,audio poadcast, notizie della Diocesi, delle associazioni, spazi dedicati alla Conferenza episcopale italiana e link con l’emittente vaticana Sat 2000. Logos ospiterà incontri di confronto su piattaforma digitale www.logos.it . Il 27 gennaio, alle 19.00, è in programma una tavola rotonda -moderata da mons. Giuseppe Antonio Caiazzo- sulla questione dello stoccaggio delle scorie radioattive, che coinvolge anche la Basilicata, Interverranno i delegati del laicato cattolico associato ed alcuni rappresentanti istituzionali.

LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

LUNEDI’ 25 GENNAIO

Incontro dell’Arcivescovo con i giornalisti e presentazione del giornale diocesano in testata digitale

Nel consueto incontro annuale dell’Arcivescovo con i giornalisti, per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, l’Arcidiocesi di Matera-Irsina e l’Associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di luce”, lunedì 25 gennaio alle ore 10,00 nel Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile, presentano il nuovo giornale diocesano “Logos-Le ragioni della verità”, diventato testata digitale on line, dopo 10 anni di cartaceo.

Interverranno:

l’arcivescovo di Matera-Irsina Antonio Giuseppe Caiazzo, con il messaggio che rivolgerà ai giornalisti in occasione della 55° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali;

il presidente dell’Associazione Parco culturale ecclesiale Terre di luce Lindo Monaco;

il direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni sociali della CEI Vincenzo Corrado.

Si potrà seguire i lavori attraverso la diretta streaming sul sito di Logos https://www.logosmatera.it/ oppure sulla pagina Facebook di Logos-Matera https://www.facebook.com/logosleragionidellaverita o sul canale Youtube Logos-Matera https://www.youtube.com/channel/UC6KIkdJ5BFlUa-MGeAoqHvQ