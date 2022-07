Lodola giù di batteria e Luciano fa il turista

Puo’ capitare che a quelle temperature, prossime a CapoNord, la batteria della 60enne Moto Guzzi Lodola 235 Gt del ferrandinese Luciano Loizzo, possa scaricarsi e rinviare la partenza per le ultime tappe. E in attesa che arrivi una nuova batteria da 6 volt Luciano Loizzo si riposi e faccia il turista, imbattendosi in cervi, caprioli e altre specie di volatili a due o a quattro zampe, che popolano laghi e foreste sopratutto della Finlandia, la ”regione dei mille laghi” . Una pausa ci voleva per centauro e moto. ”Ieri dopo una bella tappa di circa 300 km -dice Luciano- mi sono fermato ai confini tra svezia Finlandia e Norvegia..dove non ho trovato una buona sistemazione . così .mi sono…trasferito in Finlandia…a 100 mt..per mangiare qualcosa..E niente . Quando sono andato per ripartire..mah ..lei non ne voleva sapere…E mi sa che la batteria ci ha lasciato..quindi oggi riposo…aspettiamo la batteria da Rovanemi..con le renne…Nordk è ancora lontano”



Ma è anche l’occasione per fare amicizia e scoprire il titolate di un market ha fatto motocross con una Guzzi 65NTX. Boom.



”Marc il titolare degli aftmarket..che hanno di tutto..e niente..comunque con il suo amico…e detto da lui -dice Luciano- che ha fatto motocross con un Guzzi 650 ntx ”. Moto tutta d’un pezzo a prova di forcella. Un altro appunto sulle Guzzi, usi e proprietari. Luciano pensa a un raduno da qui a Ferrandina. Piazza pronta e campane a distesa, con il rombo delle Guzzi di ”tutti i tempi” nel senso pieno del termine.

“