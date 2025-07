Lodola e Loizzo già star… a Beverly Hills

La lunga marcia di 6600 chilometri, da costa a costa degli Stati Uniti lungo la leggendaria Route 66, deve ancora cominciare. Ma una puntatina beneagurante a Beverly Hills alla strada delle celebrità ( street of fame), che hanno lasciato sul marciapiede l’impronta di una mano e una stella, ha consentito di far muovere motori e muscoli sul suolo americano. Altra realtà, altra alimentazione…vero Luciano ?, ma finalmente sono arrivati i documenti per circolare. E la strada delle celebrità del cinema, in particolare, e tra questi anche il simpatico cane di razza collie ”Lassie”, preferito da Luciano, e protagonista di tanti film che hanno incantato grandi e piccini mezzo secolo fa, ha dato il ”via”alla prima tappa del viaggio. Percorsi i primi 240 chilometri.



“Prima tappa Los Angeles-Barstow- dice Luciano.Sono passato dalle stelle al paesaggio isolato e brullo californiano facendone circa 240. Il l tempo è buono, il cibo non tanto comunque qui è tutto grande mi sto preparando per la 2a tappa, dovrei arrivare a Las Vegas”. E’ la città del gioco nel deserto del Nevada, la Guzzi Lodola 235 GT del 1960 non vede l’ora di tentare la fortuna alla roulette. I chilometri sono 6600..due volte sei un doppio zero.Vai Luciano, punta qualche dollaro. Chissà che la fortuna non ti faccia tornare in Italia con le tasche piene di dollari.