Lodola bagnata…e la missione a Capo Nord va

Le immagini ”amorevoli” della signora dello chalet, dove hanno pernottato la notte scorsa Luciano Loizzo e la sua moto ”’Guzzi 235 Gt”, sono un segno positivo di accoglienza e di buon auspicio, perchè la missione a Capo Nord giunga in porto. Il geometra ferrandinese e la sua fedele Lodola tirano dritto e ogni tanto, velocità da 70 kmh orari a parte, e a volte si soffermano ad ammirare il paesaggio del Nord fatto di una vegetazione rigogliosa, laghetti e presenze discrete di uomini e animali. Se non siamo prossimi al Villaggio di Babbo Natale, poco ci manca…e l’impresa vale la spesa, per quanto Luciano ha visto in giro.



A raccontarcela, di buon mattino, il nostro centauro ferrandinese che ieri ha effettato la 12^ tappa.”Ieri -racconta-sono partito con il tempo buono…Dopo appena 10 km è iniziato a piovere..piano piano..in pratica per tutti i 230 km, fatti sempre sotto la pioggia..se l’altro ieri ero un pulcino ieri…mi sentivo un pesce…la moto va bene ..forte ..per la tappa di ieri per me si può anche fermare…è un mostro di moto..i paesaggi sono stupendi..ci sono solo alberi e laghi..laghetti..laghi..alberi..laghi…acqua..sotto sopra da tutte le parti..la temperatura ieri era di 18 gradi..stamattina mi sembra siano 14…gli svedesi..rispettano la natura..perché la natura gli dà ricchezza ” Quanti spunti per celebrare le tante, piacevoli sorprese di questo viaggio. E vien voglia proprio di non proseguire, ma a Ferrandina, Salandra, Matera e a ”Mandello del Lario” (Como) sede della Guzzi, attendono il rombo della vittoria.



“Sono a 200 km da Sorsele…in pratica – racconta Luciano.Ieri volevo recuperare i km di ritardo che avevo..ma alle 17.00 mi sono fermato..per un pit stop…Mah a quel punto era inutile proseguire..mi sono fermato …vicino a un lago…in un bungalow..spartano…ma pratico” E qui l’amorevole atto di protezione della Lodola. Per Luciano è l’occasione per ringraziare quanti gli sono vicini, da Ferrandina, amministratori comunali, parroco, parenti e compaesani, e gli saranno di prezioso supporto nelle ultime tappe. E tra questi i fratelli Isabella, Antonio, Ido Andrisani di Ferrandina che a Flesburgo ( Germania) gestiscono il ristorante da Isabella. I piatti sono ancora lì ”fumanti” e dal sapore genuino, pronti a festeggiare l’arrivo a Capo Nord. Aggiungete un posto a tavola…Con Luciano e la sua Lodola altri ferrandinesi sono pronti a percorrere l’itinerario ”moto-gastronomico” dalla Valbasento e ritorno. E’ un’idea – progetto. A tavola se ne può parlare, vero sindaco Lisanti?