Lo Studio Arti Visive presenta la rassegna sul libro d’artista

Lo Studio Arti Visive presenta dal 30 agosto al 10 settembre 2024 nello spazio espositivo di via delle Beccherie n. 41 una nuova edizione della rassegna sul libro d’artista curata quest’anno da Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito.

Saranno esposte 80 opere di artisti italiani ed internazionali che hanno risposto ad una call promossa per l’occasione da Lineadarte Officina Creativa in collaborazione con la Biennale del Libro d’Artista.

Il libro d’artista, prodotto spesso in poche copie, curato come fosse un unicum ed un oggetto prezioso, “risponde al bisogno – come scrive Eugenio Miccini – di manifestare una creatività che non si appaga di altre modalità espressive, né le sostituisce… tra le sue virtù c’è quella del maneggiare, del manipolare il libro, di controllare anche fisicamente ciò che si vuole iscrivere o figurare” proiettandosi “in una vicenda sinestetica, multicodice, plurilinguistica come è oggi condizione e destino non solo dell’arte ma anche della comunicazione sociale”.

La mostra inaugura la quinta edizione del Festival culturale Libri in Terrazza, promosso dal 7 al 13 settembre da Altrimedia Edizioni in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Diótima e l’associazione culturale Liberalia, con il patrocinio del Comune di Matera, della Provincia di Matera e della Regione Basilicata.

Si riporta di seguito l’elenco completo degli artisti partecipanti all’esposizione:

Patrizia Aletta – Mateos Alicante – Andreina Argiolas – ArtTrovert – Jane Sperandio Balconi – Maddalena Bellorini – Virginia Bernal – Maria Bifulco – Maria Bifulco – Rovena Bocci – Leci Bohn – Roberta Brugnola – Alfonso Caccavale – Sirlei Caetano – Annamaria Capacchione – Antonio Carbone – Mara Caruso – Maria Teresa Cazzaro – Rosaria Cecere – Patrizia Maria Cocchiarella – Luca Colacicco – Maria Grazia Colonnello – Consuelo Vinchira García – Pál Csaba – Filly Cusenza – Anna Maria Cutolo – Antonio D’Antonio – Gianfranco De Micheli – DESART2 (Alessandra Degni e Simona Sarti) – Carla Di Pardo – Franco Di Pede – Vallini Diana Isa – Marcello Diotallevi – Giovanna Donnarumma – Maria Cristina Fasulo – Piera Fidentea – Luiza G. P. Gutierrez – Rosalie Gancie – Camilla García – Paolo Gubinelli – Stefania Guiotto – Gennaro Ippolito – Silvia Iuliucci – Benedetta Jandolo – Maria Andreea Lavric – Jussara Leite Kronbauer – Maria Antonietta Letizia – Marina Lombardi – Lucia Longo – Tania Luzzatto – Ángel García Maciá – Ruggero Maggi – Maha MAHA – Fernanda Mancini – Maria Manna – Erminia Marasca Soccol – Maria Mascia – Francesco Mestria – Monica Michelotti – Annalisa Mitrano – Gianremo Montagnani – Angelo Moscarino – Linda Paoli – Liliana Pardini – Chiara Pepe – Adriana Perego – Maria Piscitelli – Giuliana Polimeni – Sabina Romanin – Maha Saedaway – Beatriz Pérez Saura – Lucia Sforza – Manuela Simoncelli – Radina Springborn – Gianna Maria Stellino – Maria do Carmo Toniolo Kuhn – Salvador Torres – Marisa Traettino – Vincenzo Trepiccione – Katerina Tsitsela – Diana Isa Vallini – Carmen Viro.

Sabato 6 settembre alle ore 19.00, inoltre, saranno presentate ed esposte anche le opere realizzate dai partecipanti al laboratorio co-progettato dalle associazioni Matera International Photography e A.Ma.Sa.M. condotto dall’Arteterapeuta Carla Cantore e dall’artista Franco Di Pede.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.00.