Lo stato sociale…dello stagista Marcello

Sono gli “Auguri al giovane Marcello per il tirocinio all’AOR San Carlo” che il già consigliere regionale Gianni Perrino posta sul suo profilo ad aprire la finestra sulla ennesima figura sociale occupata dall’intrepido Pittella piglia tutto di questa sua seconda vita politica da “saltatore della quaglia“. Infatti, Marcello Pittella da Lauria, archiviata la prima vita da oppositore del centro destra, e offertosi all’ex nemico Vito Bardi con la sua messe di voti -dopo essere stato rifiutato dagli ex compagni di partito- contribuendo in modo determinante alla sua rielezione e diventato lui stesso Presidente del Consiglio regionale della Basilicata. E da lì ha poi cominciato una ramazzata memorabile di postazioni per gli amici e amiche di cordata. Non disdegnando, nonostante la sua imbarazzante posizione predominante, di implementare anche la propria condizione profesionale facendosi assumere come urologo dall’ASP. Ma non bastava. Scopriamo ora che ha anche richiesto ed ottenuto di effettuare all’Ospedale San Carlo, presso la UOC di Radiologia, lo svolgimento di uno stage in regime volontario nel periodo 14-7-2025/14-7-2026. Gratuitamente, per carità. Perchè lo fa? Per hobby o per il gusto di fare incazzare i suoi detrattori? Comunque sia, è un più Pittella per tutti nei gangli della Regione: dalla poltrona della presidenza del Consiglio, allo studio ASP da urologo, a stagista radiologo nei corridoi del San Carlo. Un novello Stachanov. Non disdegnando, dunque, di utilizzare ora persino una modalità come il tirocinio che, come è ricordato nello stesso provvedimento autorizzatorio, trattasi di uno “strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro“. Fornendo così la dimostrazione plastica, con un cotal autorevole testimonial istituzionale, che questa non è per davvero una regione per giovani. E allora, che vorrà dire questa nuova mossa? Che si prepari ad una terza età tutta sanitaria? Chissà! Comunque sia è evidente che nel frattempo deve pensare di possedere una capacità di ubiquità enorme il già gladiatore, e riuscire ad incastrare tutte queste mansioni e funzioni, la prima delle quali che abbiamo ricordato (Presidente del Consiglio) richiede per altro anche lo svolgimento di numerose missioni fuori sede come ha elencato quel dispettoso di Maurizio Bolognetti in queste ultime ore:

E allora da questo ricco stato sociale di Pittella, al testo del tormentone di “Una vita in vacanza” dello Stato sociale, gruppo musicale, il passo è spontaneamente obbligato, pagando pegno all’ossimoro ovviamente:

E fai il candidato poi l’esodato

Qualche volta fai il ladro o fai il derubato

E fai opposizione e fai il duro e puro

E fai il figlio d’arte, la blogger di moda

Perché lo fai?

Perché non te ne vai?

Una vita in vacanza

Una vecchia che balla

Niente nuovo che avanza

Ma tutta la banda che suona e che canta

Per un mondo diverso

Libertà e tempo perso

E nessuno che rompe i coglioni

Nessuno che dice se sbagli sei fuori

Sei fuori

Sei fuori

Sei fuori

Sei fuori

Vivere per lavorare

O lavorare per vivere

Fare soldi per non pensare

Parlare sempre e non ascoltare

Ridere per fare male

Fare pace per bombardare

Partire per poi ritornare

Una vita in vacanza

Una vecchia che balla

Niente nuovo che avanza

Ma tutta la banda che suona e che canta…..