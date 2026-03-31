Lo stato islamico minaccia anche l’Europa.Un libro dell’analista Fabrizio Guacci

Lo Stato islamico? Come il drago a sette teste. Sconfitto sul campo, con la scia di sangue e i lutti che ha lasciato e le tante domande sui finanziatori, reclutatori (Italia compresa), fiancheggiatori, i registi, che gli hanno consentito di risorgere in alcune aree dell’Africa (Sahel, area sub sahariana, corno d’africa) e dell’Asia (tra Siria e Iraq, ma anche Afghanistan e in alcune ex repubbliche sovietiche) e di spuntare quando c’è da ritagliarsi spazi, intervenire in occasioni di conflitto che favoriscono ”distrazioni” come sta accadendo nella guerra contro l’Iran scatenata da Israele e Stati Uniti, con non poche perplessità nel mondo Occidentale. Oggi, per semplificare, lo Stato islamico (Isis-Daesh)è una rete terroristica clandestina, ma che è temuta e oggetto di attenzione dagli analisti. E tra questi Fabrizio Guacci, analista geopolitico e presidente del Centro Analisi e Studi Italus, autore del libro ”Il nuovo volto dello Stato Islamico. Strategie, reti e risposte dell’Intelligence” Fallone editore, che sarà presentato sabato 4 aprile alle 17.30, presso la biblioteca comunale Pietro Acclavio di Taranto. Dialogherà con l’autore Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolis. Al termine della presentazione è previsto il firmacopie con il consueto scambio di impressioni di approfondimento sui temi sviluppati nel lavoro anche,alla luce, immaginiamo dei tanti conflitti in corso di rilievo o dimenticati che potrebbero costituire ”terreno fertile” per un ruolo destabilizzante della rete terroristica dello stato islamico nei confronti l’Occidente e dei suoi interessi nel mondo.



SINOSSI

Il nuovo volto dello Stato Islamico. Strategie, reti e risposte delle Intelligence, la prima pubblicazione di Fabrizio Guacci, analizza il volto in evoluzione del terrorismo islamico, che minaccia costantemente l’Europa e l’Occidente. Il libro è opera complessa e documentaristica, che inquadra il problema in senso storiografico e geopolitico, indicando le possibili risposte strategiche alla questione del terrorismo con l’analisi del ruolo delle potenze regionali e globali nel contenimento del Califfato, dei flussi migratori e dello scenario attuale dello Stato Islamico, per concludersi con

l’analisi delle risposte anche future delle Intelligence alle minacce dello Stato Islamico.

Di agile e piacevole lettura, il lavoro assolve pienamente ogni funzione informativa, rispondendo in modo esauriente alle domande che sorgono rispetto al problema della sicurezza nazionale e civile.

Il volume è inoltre completato da ampio apparato di notazione, ricca bibliografia ed esauriente sitografia, pregiandosi infine degli interventi dell’Ambasciatore Giampiero Massolo e del Professore

Andrea Margelletti, due delle voci italiane più autorevoli nel campo della sicurezza e della geopolitica globale.



LA BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Fabrizio Guacci è analista geopolitico e presidente del Centro Analisi e Studi Italus. Laureato in Studi Strategici e Scienze Di plomatiche e frequentatore civile del 28º Corso ISSMI (Master di II livello in Studi Internazionali Strategico-Militari) presso il Centro Alti Studi per la Difesa. Ha maturato esperienza presso l’Ambascia ta d’Italia a Tel Aviv e collaborato all’orga nizzazione di eventi istituzionali tenuti presso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Senato della Repubblica. Scrive e commenta argomenti di geopo litica e politica internazionale su testate giornalistiche e sui social, dove i suoi con tenuti raggiungono milioni di visualizza zioni mensili. Ha ricevuto un riconoscimento per il ta lento universitario. Il nuovo volto dello Stato Islamico. Strategie, reti e risposte delle Intelligence è la sua prima pubblicazione



L’introduzione

Lo Stato Islamico (IS) si è imposto all’attenzione globale come una delle organizzazioni terroristiche più pericolose e influenti degli ultimi decenni, essendo fondato sull’idea di instaurare un modello statuale, alternativo a quello occidentale, basato su una lettura estremamente radicale dell’Islam. L’IS si è distinto,

fin dalla sua origine, per la capacità di sfruttare l’instabilità geopolitica, con i conseguenti vuoti di potere, e per la capacità di resilienza con cui è riuscito a trasformarsi da piccola cellula jihadista a minaccia mondiale, nonostante le considerevoli sconfitte subite.

L’obiettivo di questo lavoro è di fornire un’analisi geopolitica e strategica circa l’evoluzione dello Stato Islamico, esaminando i vari fattori che ne hanno favorito l’ascesa e il suo successivo adattamento dopo le disfatte territoriali. In

particolare, verrà studiata la capacità dell’organizzazione di adattarsi ai cambiamenti geopolitici e di riorganizzarsi attraverso una rete decentralizzata di gruppi affiliati. Sarà anche esplorato il modo in cui si è sviluppato il ruolo delle Intelligence nel contrasto al pericolo dell’IS e le risposte che i Servizi d’Informazione e Sicurezza potranno mettere in campo nei confronti delle future minacce dello Stato Islamico.

Nel primo capitolo verranno affrontate le complessità legate alla definizione terrorismo e ai suoi tratti essenziali. Saranno quindi analizzate le radici etimologiche del termine ed esaminate le differenze con la guerriglia e la rivoluzione. In questo contesto saranno usate come riferimento le normative giuridiche

internazionali e italiane che negli anni hanno tentato di costruire una definizione univoca. Verrà inoltre riservato uno spazio allo studio delle principali cause del terrorismo, delle motivazioni per cui gli individui si radicalizzano e a come avviene il reclutamento nei gruppi. Questo risulta basilare per comprendere le caratteristiche e le dinamiche dello Stato Islamico e del suo ruolo nei confronti del Sistema di relazioni globale.

Il secondo capitolo sarà dedicato all’impatto geopolitico dell’IS, esplorando le origini dell’organizzazione e studiando gli elementi principali che lo hanno caratterizzato e su cui si è basata la sua iniziale espansione: dal consolidamento territoriale in Siria e in Iraq, fino alle operazioni destabilizzanti nei

confronti dei paesi confinanti e al di fuori della regione mediorientale. Ci si concentrerà sulla evoluzione delle fonti di finanziamento, che hanno permesso allo Stato Islamico di sostentare le sue attività e la sua rete operativa anche nei momenti di maggiore difficoltà militare, oltre che analizzare gli altri fattori

cruciali della storia dell’IS: come i rapporti intrattenuti con

gli attori locali, l’influenza esercitata nei confronti dei flussi

migratori e il ruolo di contenimento della minaccia avuto dalle

potenze regionali.

Il terzo capitolo sarà incentrato sull’evoluzione strategica dello Stato Islamico conseguente alla perdita territoriale. Il gruppo ha infatti dimostrato da sempre un’eccellente resilienza che gli ha consentito di mantenere attiva la prospettiva del suo modello statuale, attraverso una rete di gruppi affiliati attivi soprattutto in Africa e in Asia. Verranno quindi analizzate le principali organizzazioni satellite dell’IS in questi due continenti, esaminando nello specifico la loro struttura, i loro obiettivi e il motivo per cui hanno giurato fedeltà allo Stato Islamico.

Infine, il quarto capitolo sarà focalizzato sul ruolo dell’Intelligence nel contrasto alla minaccia rappresentata dall’IS. In particolare, verranno studiate le principali agenzie straniere che hanno operato, e che operano, nella lotta allo Stato Isla

mico, sempre considerando la stretta collaborazione esistente

fra loro. Una particolare attenzione sarà riservata all’azione del Sistema d’Informazione e Sicurezza della Repubblica italiana, analizzando il ruolo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) e dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna

(AISE); nonché dell’importanza della cooperazione nazionale, rappresentata efficacemente dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), e del crescente ruolo della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Per approfondire i contenuti dell’analisi che rappresenta l’obiettivo di questo lavoro saranno effettuate delle interviste esclusive all’Ambasciatore Giampiero Massolo (già Segretario generale del Ministero degli Esteri e Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) e al Professore Andrea Margelletti (Presidente del Centro Studi Internazionali e Consigliere Strategico del Ministro della Difesa).

Questo lavoro non si pone come finalità esclusivamente un’analisi storica dell’ascesa e dell’evoluzione dello Stato Islamico, ma mira a comprendere le dinamiche geopolitiche e

strategiche che hanno consentito all’organizzazione di sopravvivere e di riorganizzarsi dopo le sue sconfitte, oltre che voler esplorare le ipotetiche future sfide dell’IS e le eventuali risposte che l’Intelligence dovrà approntare per contenere la portata di

questa minaccia globale ancora viva.