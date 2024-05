Lo smile di Giusi Villano sorride al quadrato.

L’avevamo lasciata in un mondo fatto di monili e oggetti d’arredo in cartapesta dai colori naturali e dal profumo delicato di cannella, curcuma e noce moscata e la ritroviamo, dopo circa un anno tra colori e pop art alla Andy Warhol.

Giusi Villano, architetta e designer di Potenza, si conferma una inarrestabile creatrice e ricercatrice di materiali innovativi.

La sua ultima creazione, presentata in occasione della manifestazione Fucina Madre 2024, esposizione di artieri svoltasi a Matera dall’1 al 5 maggio, è Lo smile al quadrato a cui ha dedicato anche una pagina instagram – smilealquadrato-.

Giusi, implementa così, una già ricca linea total green ed ecosostenibile frutto del suo modo di concepire l’approccio di ogni essere umano al mondo che lo circonda.

Lo smile al quadrato è una collana, colorata e leggerissima, prodotta in PLA, che, come riassume Wikipedia è “una bioplastica di origine naturale, compostabile al 100%, ottenuta dalla trasformazione degli zuccheri ricavati dal mais e da altri materiali naturali e biodegradabili non derivanti dal petrolio”.

Una sorta di “eccezionale” (è proprio il caso di dire) plastica ecologica prodotta dallo scarto di ortaggi, come barbabietole, carote, cipolle ecc..

La parte di questi che normalmente andrebbe buttata nell’umido si lavora e se ne ricava un filamento. Infine, la matassa ottenuta attraverso un’apposita stampante laser 3D, trasforma un’immagine in oggetto.

Ma c’è di più. L’idea del riuso, del riciclo, della circolarità dei materiali, attraverso Lo smile al quadrato, Giusi la incrocia alla circolarità artistica. “Partendo dal pensiero del genio di Andy Warhol– si legge sul cartoncino che accompagna ogni gioiello- attraverso la tecnica della serigrafia, cerco di avviare un processo di democratizzazione dell’arte. Così come l’artista per i suoi ritratti sceglie la diva più amata e desiderata di Hollywood, e le sottrae l’Essere diva, alterandone i colori prevalentemente vivaci e forti, il colore della pelle sparisce e insieme il corpo e l’anima fino a diventare semplice oggetto di massa. Una Marilyn non più così irraggiungibile ma che tutti possono “avere”.

Giusi Villano colora allo stesso modo i suoi sorrisi facendo sì che la felicità, tutti possano averla.

Insomma con uno smile appeso al collo il messaggio e l’auspicio di Giusi è che un sorriso possa diventare contagioso e sulla bocca di tutti. Quel che è certo è che, con i suoi colori, lo smile al quadrato rende ogni outfit, curioso, innovativo e assolutamente brioso.