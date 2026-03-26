Lo scrittore David Conati ospite dell’ Istituto comprensivo “Salinari” di Montescaglioso-Pomarico

L’Istituto comprensivo “Salinari” di Montescaglioso-Pomarico incontrerà, venerdì 27 marzo, David Conati, compositore, traduttore e scrittore di narrativa per ragazzi.

L’evento è inserito nell’ambito del Festival della Letteratura e del Libro e si terrà presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia Benedettina dove l’autore incontrerà gli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria e gli studenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado, proponendo spettacoli teatrali tratti da alcune sue opere.

In particolare, sono previsti i seguenti interventi:

Classi quarte (Scuola Primaria): “I miti greci in 60 minuti”

Classi prime (Scuola Secondaria): “La Costituzione, che storia!”

Classi seconde (Scuola Secondaria): “Dante vian… Dante nella fossa sprofondante”

L’incontro rappresenta un’importante occasione nell’ambito del percorso di educazione alla lettura,

favorendo l’avvicinamento degli studenti al libro e stimolando il loro interesse per la lettura.

Gli spettacoli, caratterizzati da una modalità narrativa coinvolgente, alterneranno canti, racconti,

immagini realizzate dal vivo e movimento scenico, mantenendo alta l’attenzione e la partecipazione.

Si ringrazia per il Patrocinio l’ Amministrazione comunale di Montescaglioso.