“L’Assemblea dell’Associazione RiSvolta ha eletto ieri il nuovo direttivo affidando la presidenza allo psicologo Piero Caforio, la vicepresidenza a Vanessa Vizziello, nominando consiglieri Michele Ferrara e Federica Debernardis.”

E’ quanto reso noto con un comunicato stampa in cui si aggiunge che:

“Il neopresidente ringrazia Vanessa Vizziello, presidentessa uscente, per tutto il lavoro svolto dall’Associazione RiSvolta fino ad oggi e per aver promosso, per prima, nella città di Matera la tutela dei diritti della persona, in particolar modo, delle persone LGBTQI.

Piero Caforio conferma la volontà del nuovo direttivo e dei soci di continuare ad essere sempre presenti sul territorio per portare avanti ogni attività che promuova il benessere della della persona, l’educazione al rispetto e la tutela dei diritti.

Gli obiettivi saranno di ricercare l’incontro e la collaborazione con le forze politiche che governano la città e consolidare l’attitudine di RiSvolta all’incontro con tutte le realtà associative e con i cittadini materani con l’intento di continuare a costruire una comunità cittadina solidale e inclusiva.