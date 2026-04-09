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Cronaca

ll’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro il seminario dedicato all’eredità di Don Tommaso Latronico

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

All’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro il seminario dedicato all’eredità di Don Tommaso Latronico: testimonianze e prospettive sulla missione educativa in Basilicata
Un incontro aperto al territorio, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Tursi-Lagonegro, per riflettere sull’attualità del messaggio del sacerdote lucano attraverso le voci di istituzioni, colleghi e allievi.
POLICORO, 9 Aprile 2026 – L’I.I.S. “E. Fermi” di Policoro – Nova Siri, in stretta collaborazione con la Diocesi di Tursi-Lagonegro, organizza e ospita un importante momento di riflessione pedagogica e spirituale dal titolo “Don Tommaso Latronico, maestro di vita: la sua eredità tra i banchi di scuola”.
L’evento si terrà domani, 10 aprile 2026, alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “E. Fermi” a Policoro. Il seminario si propone di esplorare le “Testimonianze e prospettive sulla missione educativa in Basilicata”, prendendo in esame la profonda impronta lasciata da don Tommaso nel mondo della scuola e nella formazione delle giovani generazioni.
L’incontro vedrà la partecipazione di illustri relatori appartenenti al mondo della scuola e della Chiesa, offrendo un dialogo ricco e sfaccettato. Tra gli interventi istituzionali in programma:
• Prof.ssa Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Fermi;
• Dott.ssa Anna Dell’Aquila, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Basilicata;
• S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro;
• Don Pino Marino, Delegato vescovile per la causa di beatificazione e canonizzazione di don Tommaso Latronico.
Oltre agli interventi dei relatori, il cuore pulsante dell’evento sarà rappresentato dal momento dedicato alle Testimonianze. Prenderanno la parola l’Associazione “Amici di don Tommaso”, insieme a docenti, ex alunni ed ex colleghi, i quali condivideranno ricordi e riflessioni sull’operato e sulla figura umana e spirituale del sacerdote, per mantenerne viva la memoria e l’attualità del metodo educativo.
«Sono lieta di invitare la comunità a questo seminario – dichiara la Prof.ssa Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico dell’Istituto – un’occasione preziosa per confrontarci sulle prospettive della missione educativa nel nostro territorio, lasciandoci ispirare dalla figura e dall’eredità che don Tommaso Latronico ci ha lasciato proprio tra i banchi di scuola».
L’invito è rivolto a docenti, studenti, famiglie, rappresentanti delle istituzioni e a tutta la cittadinanza interessata ad approfondire una pagina significativa della storia educativa e spirituale della Basilicata.

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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