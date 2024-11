l’L’Asd “Football Tricarico”, in collaborazione con la “Lega italiana fibrosi cistica”

“Accendiamo la sensibilità” è l’iniziativa che l’Asd “Football Tricarico”, in collaborazione con la “Lega italiana fibrosi cistica” di Basilicata e con il patrocinio della Città di Tricarico, ha organizzato per sabato 9 novembre, alle 17.45, nell’auditorium comunale di Tricarico, per parlare di sport e salute.

L’Asd “Football Tricarico” ha scelto di fare questa iniziativa con la “Lega italiana fibrosi cistica” perché la conosce da tempo e ne fa parte con i soci Giuseppina De Dominicis e Loris Amato. Da anni i due soci aiutano la “Lega fibrosi cistica” nella raccolta fondi da destinare alla ricerca con la vendita di piantine. È un piccolo gesto fatto con il cuore a favore degli amici affetti da fibrosi cistica che non ci sono più.

Scopo dell’incontro è promuovere la conoscenza di questa grave malattia genetica molto diffusa e di sensibilizzare gli animi a riguardo.

Durante l’incontro, si succederanno gli interventi del presidente della “Lega italiana fibrosi cistica” di Basilicata, Domenico Antonio Iacobuzio e dei soci dell’Asd “Football Tricarico”. Sarà anche l’occasione per ascoltare la testimonianza video di Sabrina, un’atleta che convive con questa malattia invisibile e che, nonostante tutto, conduce la sua normalità praticando sport anche ad alti livelli agonistici.

Infine, il presidente della “Lega italiana fibrosi cistica” di Basilicata consegnerà ai ragazzi dell’associazione sportiva i kit, composti da magliette, pantaloncini e calzettoni, acquistati con il contributo della Lega e il presidente dell’Asd “Football Tricarico”, Cristian Dalfino, consegnerà una maglietta al presidente Iacobuzio come simbolo di riconoscimento e di ringraziamento.