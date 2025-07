L’ITS Academy di Basilicata protagonista al Parlamento Europeo

C’era anche la Basilicata tra le Regioni Italiane, protagoniste dell’incontro istituzionale che si è tenuto a Bruxelles, il 2 luglio 2025 presso il Parlamento Europeo, dove è stato presentato il modello italiano degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS): una realtà strategica per la formazione terziaria professionalizzante e l’integrazione tra formazione e mercato del lavoro.

A rappresentare la regione lucana, l’ITS Academy di Basilicata, guidato dal Presidente Giuseppe Paternò, parte integrante della delegazione italiana che ha illustrato alle istituzioni europee il valore e le prospettive del sistema ITS. L’incontro, promosso dall’On. Elena Donazzan, membro della Commissione Occupazione e Affari Sociali e Vicepresidente della Commissione Industria del Parlamento Europeo, ha riunito rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, esponenti del mondo produttivo e i vertici di numerose Fondazioni ITS.

Il modello lucano, fondato su una forte sinergia tra imprese, istituzioni e territorio, è stato riconosciuto come esempio virtuoso e replicabile a livello europeo. «Portare l’ITS Academy di Basilicata in una sede così prestigiosa significa dimostrare che anche dai territori più piccoli possono arrivare modelli innovativi e di successo», ha dichiarato il Presidente Paternò.

Tra i punti di forza dell’ITS lucano è stata evidenziata la diffusione capillare dei poli didattici sul territorio regionale, che permette di rendere la formazione accessibile e inclusiva, contrastando la dispersione scolastica. Inoltre, l’ITS Academy ha recentemente investito in laboratori tecnologici d’avanguardia, con l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa in linea con le esigenze emergenti delle filiere produttive.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto in vista della nuova programmazione FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) e delle politiche europee per l’occupazione, la mobilità e l’innovazione. La delegazione italiana ha presentato le buone pratiche del sistema ITS come risposta concreta al mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con l’intervento di rappresentanti del mondo produttivo come Elisa Vitella, Responsabile dell’Ufficio CNA di Bruxelles.

Numerosi gli interlocutori istituzionali coinvolti, tra cui Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Ruth Paserman, Direttore della DG Lavoro, Politiche Sociali e Inclusione della Commissione Europea, Maria Palladino, Responsabile Istruzione presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, e l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

«La nuova programmazione europea deve essere l’occasione per consolidare il modello ITS, sostenendo l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di campus diffusi e il ripopolamento dei borghi attraverso la formazione», ha sottolineato Paternò. «L’ITS Academy di Basilicata è pronta a raccogliere queste sfide, rafforzando il proprio impegno al fianco delle imprese e dei giovani, per creare reali opportunità di crescita e sviluppo nel nostro territorio».

Un impegno riconosciuto anche a livello nazionale: l’ITS Academy di Basilicata si è posizionato tra le eccellenze formative italiane nel ranking INDIRE 2025.

In un contesto in cui la distanza tra sistema educativo e mondo produttivo è ancora evidente, l’ITS Academy di Basilicata si conferma un ponte solido e concreto tra formazione e lavoro, tra innovazione e territorio. «Siamo orgogliosi di essere un presidio di opportunità per la nostra regione, e continueremo a rafforzare il legame tra giovani, imprese e territorio, per costruire un futuro di competenze e occupazione in Basilicata», ha concluso il Presidente Paternò.